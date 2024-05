Alexandru Neacşa (Covinul Hunedoara) - Aş putea spune că parcursul în Cupa României a fost magic

Căpitanul echipei de fotbal Corvinul Hunedoara, Alexandru Neacşa, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că într-un cuvânt ar putea cataloga parcursul formaţiei sale în Cupa României drept magic, ajungând să dispute finala cu Oţelul Galaţi, potrivit Agerpres.

"E un sentiment de satisfacţie, în primul rând că am ajuns până aici. Am avut un parcurs lung, dar am ajuns în finala Cupei României şi asta nu poate decât să ne bucure. A fost un obiectiv propus de antrenorii noştri, ei au crezut în asta şi ne-au făcut şi pe noi că credem pe parcurs. Într-un cuvânt, aş spune că a fost un parcurs magic. Dar vreau să cred că finala asta reprezintă mai mult decât magie, eu cred că la mijloc e multă pasiune şi multă muncă. Am făcut lucrurile foarte corect şi când eşti corect faţă de tine şi faţă de fotbal, e uşor să obţii performanţe", a spus Neacşa.

El s-a arătat optimist în privinţa câştigării trofeului, bazându-se pe forţa echipei sale, care a obţinut dreptul de a evolua în prima ligă, dar nu are licenţa pentru Superligă.

"Pe cei de la Oţelul îi privim ca pe orice alt adversar, e un meci de fotbal. Eu zic că în momentul de faţă noi suntem puternici, suntem buni şi trebuie să câştigăm trofeul. În momentul de faţă noi suntem o echipă de Liga I, pentru că am terminat pe locul doi şi suntem promovaţi din punct de vedere sportiv. Eu cred că nu este o surpriză că suntem aici. E un meci în care putem demonstra că nu doar acasă suntem puternici, ci şi în deplasare. M-am visat că voi câştiga cupa. Am un sentiment că mâine o voi ridica deasupra capului. Aş vrea să fie ca o încununare a acestui sezon câştigarea cupei", a mai spus Neacşa.

Finala Cupei României dintre Corvinul Hunedoara şi Oţelul Galaţi, se va disputa, miercuri, de la ora 20:30, pe stadionul Municipal din Sibiu.