Alexandru Petrescu: 'Am votat cu credinţa ca România următorilor 5 ani va fi o Românie respectată şi bine reprezentată în Uniunea Europeană'

Misistrul Comunicaţiilor, Alexandru Petrescu a ţinut să anunţe pe pagina personală de Facebook faptul că şi-a exercitat dreptul la vot, ''cu convingere şi credinţă'.

'Am votat cu incredere, am votat cu convingere, am votat cu credinta ca Romania urmatorilor 5 ani va fi o Romanie respectata si bine reprezentata in Uniunea Europeana, va fi Romania prospera, a tuturor romanilor!

Nu imi place sa fiu parte la actiuni goale de continut si impact (avand doar miza politica), fara finalitate, care doar costa poporul roman, deci nu am votat la referendum!', a scris ministrul pe pagina de Facebook.