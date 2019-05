Alexandru Petrescu: 'Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie sa valorificăm la un nivel superior potențialul cooperării Uniunii Europene cu Statul Israel'

Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, participa astazi, 6 mai 2019, la Tel Aviv, Statul Israel, în calitate de invitat special, la conferinta de nivel inalt cu tema „Cooperarea UE-Israel în domeniul securității cibernetice în contextul economiei digitale”, organizata de Camera de Comerț Israel-UE in cooperare cu Ambasada României la Tel Aviv.

Seminarul reuneste peste 120 de diplomați, experți și reprezentanți ai instituțiilor israeliene din domeniul securității cibernetice, ai celor mai importante companii din Israel și statele membre ale Uniunii Europene.

” Astazi, mai mult ca oricand, in contextul evolutiei tehnologice accelerate la nivel mondial, trebuie sa valorificam la un nivel superior potentialul cooperarii Uniunii Europene cu Statul Israel: sinergiile create de cadrul de reglementare complex si o piata diversa si ofertanta in adoptie de noi tehnologii - cu peste jumatate de miliard de locuitori - oferite de Uniunea Europeana si principalele atuuri ale Statului Israel - spiritul creativ si capacitatea remarcabila de a pune in practica ideile inovatoare." a declarat ministrul Alexandru Petrescu, în deschiderea evenimentului.

Dezbaterile se circumscriu unui dialog amplu si continuu pe tema dezvoltarii bunelor relații de cooperare și schimbului de expertiză în domeniul combaterii amenințărilor cibernetice globale în diverse sectoare precum: finanțe, apărare, cercetare și dezvoltare, telecomunicații, sănătate și securitate.

Informatii de background:

Statul Israel este considerat lider global în domeniul securității cibernetice și găzduiește aproximativ 400 de companii domeniul securității digitale.