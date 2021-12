Alexandru Rafila continuă RAZBOIUL declarațiilor cu Florin Cîțu: Dânsul are o opinie bazată pe cunoştinţe economice, eu le mai utilizez şi pe cele medicale

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că statul ar putea asigura pentru o perioadă de 42-45 de zile testarea persoanelor nevaccinate în vederea obţinerii certificatului verde, Rafila arătându-se împotriva "ameninţării şi şantajului". Rafila avansează ideea generării de vouchere cu valoare fixă, pe care nevaccinaţii să le poată folosi la medicul de familie sau la farmacie ori laboratoare de analize care să fie conectate la sistemul informatic naţional şi să poată genera în scurt timp certificatul. "Nu vreau să mai comentez absolut în niciun fel spusele fostului premier al României, chiar nu are niciun fel de rost să polemizăm. Dânsul are o opinie bazată pe cunoştinţele lui economice, eu le mai utilizez şi pe cele medicale", arată el, potrivit news.ro.

Ministrul Sănătăţii a afirmat că a auzit doar critici, nu şi propuneri de îmbunătăţire a proiectului pe care îl propune privind implementarea certificatului verde COVID după primul draft al proiectului.

"Aţi auzit propuneri de îmbunătăţire? Eu nu am auzit. Am auzit critici. Trebuie să învăţăm să şi construim, nu numai să distrugem, ar trebui să fie o filosofie generală în societatea românească. Şi atunci ne gândim la un mecanism foarte simplu şi care să fie accesibil inclusiv pentru medicul de familie: să generăm nişte vouchere cu o valoare fixă şi o persoană care doreşte să se testeze, indiferent, la medicul de familie, la un laborator, la o farmacie, nu are niciun fel de importanţă, poate să o facă, iar conectarea acestor furnizori de servicii de testare la sistemul informatic naţional, care în momentul de faţă este în curs de realizare, face posibilă obţinerea certificatului verde practic instantaneu”, a afirmat vineri seară, într-o emisiune la TVR, Alexandru Rafila.

El a subliniat că "nimeni nu şi-a propus să acorde nelimitat aceste teste", el arătând că se va ajunge, cel mai probabil, la o perioadă de 42-45 de zile în care testarea va fi asigurată.

Alexandru Rafila este de părere că asigurarea testării va schimba atitudinea oamenilor faţă de vaccinare.

"Lucrul ăsta, după părerea mea, va creşte încrederea în vaccinare şi va schimba filosofia dintr-o filosofie coercitivă, ameninţătoare permanent, într-o chestiune care trebuie să fie participativă şi convingătoare pentru cetăţeni. Mie nu-mi place chestiunea cu ameninţarea şi şantajul. Eu vă spun cum judec eu”, a adăugat Rafila.

El a comentat şi opinia fostului premier Florin Cîţu referitoare la oportunitatea ca statul să suporte testarea celor nevaccinaţi.

"Ea (testarea - n.r.) este limitată în timp. Eu am explicat şi mecanismul care poate fi pus în aplicare, a existat o înţelegere la nivelul coaliţiei. Am făcut astăzi o declaraţie, cred că este suficient. Nu vreau să mai comentez absolut în niciun fel spusele fostului premier al României, chiar nu are niciun fel de rost să polemizăm. Dânsul are o opinie bazată pe cunoştinţele lui economice, eu le mai utilizez şi pe cele medicale, asta e situaţia", a afirmat Rafila.