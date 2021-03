Alexandru Rafila: Cred că Vlad Voiculescu a încurcat locul pe care îl ocupă / VIDEO

Reprezentantul României la OMS, deputatul Alexandru Rafila, a făcut luni un apel la coaliția de guvernare ca gestionarea pandemiei să fie tratată „mai puțin pasional” din punct de vedere politic și a acuzat „inactivitatea evidentă” a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu. Rafila a precizat că trebuie urgent deschise toate spitalele și pentru pacienții non-COVID pentru că altfel crește rata mortalității în cadrul altor afecțiuni.

„Avem un an de zile de cand a fost introdusa starea de urgenta in Romania. Cred ca ar trebui sa aducem la o convergenta a opiniilor Guvernul si cei din afara guvernului din punct de vedere politic, pentru ca sugestii facute de PSD s-au dovedit viabile de-a lungul timpului, au fost si adoptate de Guvern. Pana la urma cred ca lucrurile ar trebui sa fie mai putin pasionale si combaterea pandemiei sa fie un deziderat national. Eu si colegii mei, o echipa consistenta a PSD din Parlament, suntem de buna-credinta.

Totusi ne gasim intr-o situatie paradoxala in care sistemul de sanatate este depasit la un numar de cazuri la jumatatea anului trecut. Ar trebui sa ne intrebam care sunt solutiile si ce-ar trebui sa faca Ministerul Sanatatii. Cea mai mare parte din recomandarile PSD din motiunea simpla sunt valabile si azi dar nu au fost puse in practica. Ar trebui sa incepem cu testarea. Testarea este redusa. Vlad Voiculescu a informat populatia ca multe judete nu testeaza suficient. Solutia noastra este testarea le medicul de familie, daca ar fi 11.000 de centre de testare ar fi un lucru foarte bun. Din cele 3 milioane de teste rapide s-au folosit foarte putine pana in momentul de fata. Numarul de cazuri este mult mai mare decat il estimeaza Ministerul Sanatatii.

Reorganizarea modului de acordare a asistentei medicale este poate cel mai important de facut imediat. Din pacate au ramas spitale exclusiv COVID si celelealte spitale se ocupa de alte patologii. Trebuie regandita rapid aceasta strategie. Pacientii cu alte patologii in afara de COVID au avut acces limitat pe parcursul anului trecut. (Din acest motiv) In noiembrie anul trecut, Romania a inregistrat cea mai mare mortalitate din istorie dupa al Doilea Razboi Mondial, pentru ca bolile s-au agravat. Deci lucrurile acestea trebuie rapid solutionate de Ministerul Sanatatii. Acum avem aproape 3 luni de cand ministrul a intrat in functiune si din pacate nu se iau nici masuri concrete, nici testare, nici anchete epidemiologice, nici ca organizare a asistentei medicale. Ministrul Sănătății a incurcat putin locul pe care il ocupa, el nu trebuie sa ofere informatii, ci sa ia masuri. Este o inactivitate evidenta”, a declarat Alexandru Rafila.