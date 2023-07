Alexandru Rafila dezvăluie ce s-a schimbat de când a venit premier marcel Ciolacu

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a susţinut, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, că noul premier Marcel Ciolacu a adus mai multă rigoare în Guvern, spre deosebire de Nicolae Ciucă. Pus să aleagă între Vlad Voiculescu (USR) şi Nelu Tătaru (PNL), ministrul Sănătăţii a răspuns: ”Niciunul”. Deşi liberalul Nelu Tătaru este partener de coaliţie cu Alexandru Rafila, ministrul s-a rezumat să-i transmită: ”Multă sănătate!”, anunță news.ro.

Ce spune Alexandru Rafila

Ministrul Sănătăţii a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, ce s-a schimbat de când Marcel Ciolacu l-a înlocuit pe Nicolae Ciucă în fruntea guvernului.

”N-am niciun fel de critică la adresa fostului prim-ministru, îl respect pe domnul Ciucă, dar de când a venit domnul Ciolacu ca şi prim-ministru e puţin mai multă rigoare din punct de vedere al modului de desfăşurare a şedinţelor de guvern”, a spus Alexandru Rafila.

Întrebat dacă Marcel Ciolacu are mai multă rigoare decât un general, ministrul Sănătăţii a răspuns: ”Eu vă spun o percepţie pe care o am, dar asta nu înseamnă că domnul Ciucă nu a fost un bun prim-ministru. Am avut o relaţie civilizată, echilibrată, bazată pe respect cu dânsul. Îi mulţumesc pentru colaborare”.

Pus să aleagă între Vlad Voiculescu (USR) şi Nelu Tătaru (PNL), ministrul Sănătăţii Sănătăţii a răspuns: ”Niciunul”. La remarca moderatorului că e partener de coaliţie cu Nelu Tătaru, Alexandru Rafila a conchis: ”Îi urez multă sănătate!”.