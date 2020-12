Alexandru Rafila, după rezultatele exit-poll: 'PSD a câștigat aceste alegeri. Vrem ca această țară să aibă un Guvern stabil'

PSD a câștigat aceste alegeri, a spus Alexandru Rafila după ultimul exit-poll prezentat de CURS-AVANGARDE.

„PSD a câștigat aceste alegeri. Rezultatul din sondaje, cu siguranță, va fi confirmat la numărătoarea voturilor. (....) Am reușit să convingem cetățenii din România că PSD are soluții, PSD dorește să facă o altă politică în România, politica responsabilității, a profesionalismului și care nu are loc de festivism și demagogie. Vrem ca după încheierea numărătorii voturilor este ca această țară să aibă un Guvern stabil, care să poată să ofere soluții în situații de criză majoră în sistemul sanitar, iar aceste soluții pentru domeniul sanitar să ofere premise pentru redresarea economică și pentru funcționarea societății Românești”, a spus Alexandru Rafila după aflarea rezultatelor exit-poll.

Datele prezentate mai jos sunt valabile pentru ora 19.30. Datele exit-poll pentru ora 21.00 vor fi prezentate la ora 23.00.

Vot pentru Camera Deputaților:

PSD – 30,5%

PNL – 29.0%

USR – 15,9%

UDMR – 5,7%

AUR – 5,2%

PRO România – 5%

PMP – 5%

PER – 1,2%

PPUSL – 1,1%

Altul 1,4%

Vot pentru Senat:

PSD – 30,6%

PNL – 29.1%

USR – 16,4%

UDMR – 5,7%

AUR – 5,3%

PRO România – 5%

PMP – 5%

PER – 1,1%

PPUSL – 1%

Altul – 0,8%