Alexandru Rafila, previziune sumbră: Câte cazuri de coronavirus ar putea avea România până la finalul lunii

„Nu am de unde să ştiu când se va opri starea de urgenţă, dar probabil vom mai avea de aşteptat vreo trei săptămâni la numărul maxim de cazuri din România. Ulterior, începând cu luna mai, am putea intra pe un trend descendent care să ne permită reluarea activităţilor şi revenirea la o situaţie cât de cât normală. Este imperios necesar să ne gândim la modul în care vom funcţiona după această perioadă. Cu puţin noroc, depinde şi de comportamentul nostru în perioada următoare, lucrurile vor putea fi sub control. Suntem într-o fază în care numărul de decese nu a depăşit 5 la sută din totalul numărul persoanelor infectate şi asta e bine, faţă de ţări precum Italia şi Spania. Probabil că spre finalul lunii aprilie vom avea între 12,000 şi 14,000 de cazuri de coronavirus, dacă se păstrează ritmul actual. Important e ca numărul de cazuri să nu crească foarte mult şi, mai ales, să nu se întâmple asta în categoriile de vârstă vulnerabile”, a declarat Rafila.