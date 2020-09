Alexei Navalnîi a fost externat și începe recuperarea: 'Planul rămâne simplu: să merg la un kinetoterapeut în fiecare zi'

Opozantul rus Alexei Navalnîi, externat miercuri de la clinica Charite din Berlin, unde a fost tratat după o presupusă otrăvire cu un agent neurotoxic de tip Noviciok, a anunţat că va avea nevoie de multă recuperare, informează AFP, potrivit Agerpres.

"Planul rămâne simplu: să merg la un kinetoterapeut în fiecare zi. Poate la un centru de reeducare. Să stau într-un picior. Să îmi recapăt controlul complet al degetelor. Să îmi ţin echilibrul", a scris Navalnîi pe Instagram, într-un mesaj însoţit de o fotografie cu el stând pe o bancă, într-un parc.

"Au apărut tot felul de lucruri amuzante. De exemplu, nu pot arunca o minge cu mâna stângă. Pot să o prind, dar nu şi să o arunc. Creierul nu vrea pur şi simplu să facă această mişcare. Sau să scriu de mână", a adăugat liderul opoziţiei din Rusia.

Navalnîi nu a precizat unde va efectua recuperarea. El a mărturisit că a fost "groaznic de tulburat" când medicii germani l-au aşezat prima dată în faţa unei oglinzi, după ce stătuse la reanimare 24 de zile, dintre care 16 în comă. "Dar medicii au continuat să-şi înfăptuiască minunile. Am lucrat cu un fizioterapeut, am mâncat, am încercat să dorm mai mult (asta este încă cea mai mare problemă", a mai dezvăluit el.

Într-un alt mesaj în reţelele sociale, Navalnîi şi-a manifestat bucuria: "A sosit ziua - ura! După 32 de zile, medicii au decis că pentru continuarea refacerii nu este nevoie de îngrijiri în spital, ci de o normalizare a vieţii". Conform spuselor sale, medicii i-au recomandat să îşi petreacă timpul cu familia, să scrie în reţelele sociale şi să joace jocuri video.

După ce s-a îmbolnăvit grav în 20 august, în Siberia, Navalnîi a fost transportat la Berlin, unde a rămas internat până miercuri. Trei laboratoare europene au confirmat că a fost vorba de o intoxicare cu Noviciok, substanţă creată de specialiştii sovietici în scopuri militare.