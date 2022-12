Alexia, adolescenta căreia i-au fost replantate braţele în urma accidentului de la Paşcani, declarații emoționante la ieșirea din spital

Alexia, adolescenta căreia i-au fost replantate braţele în urma accidentului de la Paşcani a declarat, la externarea din Spital de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, că are emoţii, însă ştie că acasă îi va fi cel mai bine şi abia aşteaptă să îşi vadă prietenii.

„Sunt foarte fericită că am ajuns cu bine până acum şi sunt sigură că şi în continuare o să fie totul bine şi o să-mi revin cât mai repede şi cât mai bine. Doamne ajută să fiu bine, să fiu alături de cei dragi şi abia aştept să-mi văd prietenii. Am emoţii şi ştiu că acasă o să fie cel mai bine. Ce-a trecut a fost, dar acum trebuie să văd ce va fi şi trebuie să am o gândire pozitivă ca să pot să trec peste astea cu bine”, a afirmat, sâmbătă, Alexia, potrivit Digi 24 și news.ro.

Pe 17 decembrie, noaptea, un autocar cu 35 de persoane la bord s-a răsturnat, în municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, 25 de persoane fiind transportate la spital. Cincisprezece dintre pasageri erau adolescenţi. Printre tinerii răniţi s-a aflat şi Alexia, care şi-a pierdut în accident ambele braţe.

Alexia a avut şapte intervenţii chirurgicale care au cumulat peste de 50 de ore,echipa de medici de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi realizând „singura replantare bilaterală de braţe raportată la nivelul Europei vreodată, şi a doua din lume”, potrivit unei postări de sâmbătă pe Facebook a doctorului Sidonia Susanu, medic primar de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, coordonatorul secţiei de chirurgie plastică care a participat la intervenţii.