Alfred Simonis: Las bucuros a treia funcţie în statul român, bucuros şi relaxat, pentru a candida la prima funcţie în judeţul Timiş

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, a declarat, joi, că lasă bucuros cea de-a treia funcţie în statul român, pentru a candida la prima funcţie din judeţul Timiş, aceea de preşedinte al Consiliului Judeţean. Simonis a vorbit despre importanţa investiţiilor în judeţul Timiş, judeţul cu cea mai mare contribuţie la bugetul de stat şi a subliniat că împreună cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a adus în regiunea de vest, peste 4 miliarde de euro, bani ce sunt sau vor fi investiţi în infrastructură.

”Las bucuros a treia funcţie în statul român, bucuros şi relaxat, pentru a candida la prima funcţie în judeţul Timiş, pentru a redeveni judeţul de altădată, pentru a reveni acolo unde ne este locul, acolo unde este locul judeţului Timiş, în fruntea clasamentului judeţelor din România. De aceea las bucuros a treia poziţie în ţară, să mă asigur că investiţiile nu sunt doar obţinute, să ne asigurăm împreună că sunt şi implementate corect şi eficient. Până la urmă ce sens are să fii al treilea om în stat, al doilea, primul, dacă nu ai unde să îţi duci copilul la spital când ai o problemă cu el, dacă nu poţi să te bucuri de o infrastructură sanitară, dacă nu poţi să îţi duci părintele să facă un RMN şi până de curând trebuia să stai 2 luni să se întâmple asta? Dacă stai ore în trafic cu ce te bucuri că eşti primul, al doilea, al treilea , al cincilea om în stat, dacă faci o oră de pe autostrada care trece pe lângă Timişoara, până ajungi în Timişoara, (...) dacă nu ai un stadion in care să joace echipa favorită, dacă nu ai o sală polivalentă în care să organizezi competiţii sportive dar şi acţiuni culturale, ce sens are al câtâlea om eşti în stat, dacă nu te poţi bucura de toate acestea? ”, a declarat Alfred Simonis, în discursul susţinut, joi, la evenimentul de lansare a candidaturii sale pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş.

Simonis a subliniat că Timişoara este suferindă, iar Timişul se prăbuşeşte în toate statisticile din cauza lipsei investiţiilor din ultimii ani.

”Nu putem să ne bucurăm că Timişoara este suferindă, iar Timişul se prăbuşeşte în toate statisticile, nu putem să ne bucurăm că Timişoara noastră dragă, capitala Banatului, stagnează. Nu putem să ne bucurăm că în timp ce la Cluj se construieşte metroul de 2 miliarde de euro, la Timişoara se construieşte traseul Revoluţiei. Ştiu, este o investiţie extrem de importantă din punct de vedere emoţional, simbolic, dar costă 1 milon de euro. Asta a atras Timişoara din PNRR cu Ghinea de la USR, ministru al Fondurilor şi cu Drulă, parlamentar de Timiş şi ministru al Transporturilor”, a spus Simonis.

De asemenea, Alfred Simonis a subliniat că ”nu putem sta pe margine”.

”Nu putem sta pe margine să vedem şi doar să criticăm. Nu putem să acceptăm că judeţul care contribuie cu cei mai mulţi bani la bugetul de stat, după Capitală, de 34 de ani, este sfidat, ignorat şi subfinanţat. Noi nu am acceptat aşa ceva. Am reuşit, împreună cu Sorin Grindeanu, să aducem peste 4 miliarde de euro în judeţ şi regiune: Institutul Oncologic, stadion, centuri, autostradă, gară, aeroport, centură feroviară şi multe alte investiţii. Am reuşit să îi facem pe bucureşteni să înţeleagă că Timişul va avea dreptul de investiţii în permanenţă, nu doar să ducă greul bugetului pentru ca investiţiile să se facă în altă parte”, a adăugat Simonis.