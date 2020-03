Alianţa de centru Albastru Alb din Israel s-a dizolvat oficial - Benny Gantz se alătură guvernului condus de Benjamin Netanyahu

Alianţa de centru Albastru Alb din Israel s-a dizolvat oficial duminică, după ce liderul său, Benny Gantz, a luat decizia controversată de a se alătura guvernului condus de Benjamin Netanyahu, transmite dpa potrivit Agerpres.

Parlamentul Israelului a aprobat ieşirea din grupare a partidului Yesh Atid, condus de fostul jurnalist Yair Lapid, şi a formaţiunii Telem a fostului ministru al apărării Moshe Ya'alon. Gantz a rămas astfel cu doar 15 din cele 33 de mandate în Knesset obţinute în urma alegerilor din 2 martie.Blocul conservator Likud al lui Netanyahu are 36 de deputaţi din totalul de 120, după trei scrutinuri în mai puţin de un an - în aprilie şi septembrie 2019 şi în martie 2020, o situaţie fără precedent în Israel. Nici coaliţia premierului cu partide de dreapta şi religioase, nici cea condusă de Gantz, fost comandant al armatei israeliene, cu formaţiuni de stânga şi arabe nu au reuşit să formeze o majoritate.Alianţa Albastru Alb s-a format în urmă cu mai mult de un an, în încercarea de a oferi o alternativă viabilă la guvernarea lui Netanyahu. Ulterior, Gantz a promis că nu va servi sub un prim-ministru acuzat de corupţie. El s-a răzgândit însă săptămâna trecută, spunând că ţara nu îşi permite organizarea de alegeri a patra oară, ci are nevoie de un guvern de unitate pentru a face faţă crizei coronavirusului.Yesh Atid şi Telem au publicat o declaraţie comună în care arată că vor lupta din opoziţie pentru a apăra democraţia israeliană şi vor urmări "cu atenţie" modul în care guvernul gestionează epidemia de COVID-19 şi criza economică produsă de aceasta. "Vom lupta împotriva alunecării pe panta către un guvern corupt, care calcă în picioare democraţia", au comunicat cele două partide.După câteva ore de discuţii sâmbătă noaptea, Netanyahu şi Gantz anunţaseră că au făcut "progrese semnificative" către un "guvern de uniune de urgenţă care se va ocupa de criza coronavirusului şi de dificultăţile suplimentare cu care se confruntă Israelul". Negocierile au continuat duminică pentru împărţirea portofoliilor ministeriale.Conform televiziunii Canalul 12, cei doi adversari politici au căzut de acord asupra conducerii prin rotaţie a guvernului: Netanyahu va rămâne premier timp de încă un an şi jumătate, iar Gantz va prelua postul din octombrie 2021. Astfel va înceta blocajul politic care a paralizat Israelul mai mult de un an.În contextul crizei, a fost amânat din nou, din martie până în mai, procesul pentru luare de mită, fraudă şi abuz de încredere intentat lui Netanyahu. Procuratura îl acuză că a încercat să influenţeze presa şi că a primit cadouri scumpe de la moguli din mass-media şi oameni de afaceri, în schimbul unor favoruri. Prim-ministrul în vârstă de 70 de ani, aflat la putere fără întrerupere de peste un deceniu, respinge toate acuzaţiile şi susţine că este victima unei vânători de vrăjitoare.