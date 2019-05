Alianţa USR PLUS Caraş-Severin: 'Campania electorală a fost una a contrastelor'

Tinerii din filiala Caraş-Severin a Alianţei 2020 USR PLUS susţin că această campanie electorală a fost una interesantă, însă una "a contrastelor", potrivit agerpres.ro.

"De o parte, am avut summitul informal de la Sibiu, unde România a fost reprezentată la cel mai înalt nivel, iar pe de altă parte, tot în această campanie electorală, am primit şi o veste mai puţin plăcută, din partea partenerilor noştri europeni, şi anume, am fost ameninţaţi cu activarea articolului 7, pentru nerespectarea statului de drept. Deci, iată că avem o campanie a contrastelor. De asemenea, putem vorbi de o Europă în care libera circulaţie este unul dintre punctele forte, circulăm doar cu buletinul, dar vorbim şi de oraşe în care avem nevoie de parole pentru a putea intra", a declarat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa, preşedintele filialei Caraş-Severin a USR, Andrei Plujar.

Citește și: Rareș Bogdan atacă dur Guvernul:’Mâncăm o șaorma, nu luăm autobuze turcești de tip cratiță’

Acesta susţine că lista ce conţine candidaţii Alianţei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare este cea mai bună opţiune pe care România o are în ultimii 30 de ani.

"Avem candidaţi foarte valoroşi, oameni care au cariere profesionale clădite cu multă muncă şi perseverenţă. (...) Din acest motiv, dar şi pentru că după ce am fost prezenţi în tot judeţul, după ce am aflat nemulţumirile oamenilor şi am văzut speranţa lor în legătură cu schimbarea clasei politice româneşti, îi invit pe toţi cărăşenii să voteze informat şi să meargă în număr cât mai mare la alegerile europarlamentare din 26 mai, pentru că votul lor contează", a afirmat Andrei Plujar.

Pe parcursul conferinţei de presă a Alianţei 2020 USR PLUS au fost prezentate şi alte motive pentru care cărăşenii au această opţiune pe buletinul de vot.

Citește și: PSD își joacă ultimele cărți- Ce se va construi în România

"Suntem singurii din politica noastră care ne-am bătut cu adevărat cu PSD, în ultimii doi ani. Nu am fost parte a farsei politico-interlope din ultimii 30 ani. În plus, ştim foarte clar ce vrem să facem pentru România în Parlamentul European", a susţinut preşedintele USR Caraş-Severin.

Daniel Toma, membru al Grupului de Iniţiativă Judeţean Plus Caraş-Severin, a afirmat că acum, la finalul campaniei electorale, cei mai mulţi oameni cu care s-au întâlnit au înţeles mesajul transmis de Alianţa 2020.

"Starea de normalitate poate veni începând cu data de 26 mai, când puterea, pentru o zi, se va afla la noi. Vom vota DA pentru referendum şi vom repune România în direcţia europeană, alegând Alianţa 2020 USR PLUS", a subliniat Toma.

Preşedintele USR Caransebeş, Dragoş Curelea, a spus că această campanie a fost făcută doar cu ajutorul voluntarilor şi simpatizanţilor şi a susţinut că partidele aflate la putere s-au folosit de angajaţii din instituţiile publice.

Citește și: Victor Ponta aruncă-n aer o viitoare alianță: Nu vom susține o asemenea formulă

"Noi nu avem în spate un aparat şi suntem conştienţi de treaba aceasta. Celelalte partide s-au folosit de toate instituţiile pe care le au în subordine în această campanie. (...) Le cer să înceteze presiunile asupra delegaţilor noştri. Cu greu am reuşit să ne ocupăm secţiile, din cauza presiunilor care se fac asupra oamenilor din localităţi în care ceilalţi au majoritate. Cu toate acestea, am fost în multe sate şi, chiar dacă nu au auzit de Alianţa 2020, îşi doresc o schimbare", a declarat Dragoş Curelea.

Reprezentanţii Alianţei 2020 USR PLUS au solicitat ca preşedinţii secţiilor de votare să nu mai ceară delegaţii de la partid, având în vedere că nu este necesar. Mai mult decât atât, a fost şi un caz în care reprezentantului Alianţei i s-a cerut chiar şi cazierul.