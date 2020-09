Alianţa USR PLUS Sibiu susţine că va avea sigur consilieri locali şi judeţeni

Copreşedinţii Alianţei USR PLUS Sibiu, ambii candidaţi pentru funcţiile de primar al municipiului reşedinţă de judeţ şi preşedinţia Consiliului Judeţean, au declarat duminică seara că vor avea sigur consilieri locali şi judeţeni.

"Pentru Alianţa USR PLUS este un câştig real. Toţi consilierii care vor reprezenta Alianţa USR PLUS în Consiliul Local Sibiu vor livra ceea ce au promis", a declarat copreşedintele USR PLUS Sibiu Raul Apostoiu, candidat pentru postul de primar al municipiului Sibiu, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Breaking news pe București, de la Cozmin Gușă: ‘Le-am aflat pe surse’ .

Copreşedintele USR PLUS Sibiu Adrian Echert, candidat pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, a afirmat: "S-ar putea să avem nişte surprize frumoase şi din alte localităţi din judeţ. (...) Indiferent de ce rezultate vom avea, în mod cert vom avea consilieri în Consiliul Local Sibiu şi în Consiliul Judeţean Sibiu şi în marea majoritate a localităţilor unde candidăm".

Ambii copreşedinţi au mulţumit delegaţilor alianţei, votanţilor şi susţinătorilor.

Un număr de 12 politicieni au candidat pentru funcţia de primar al municipiului Sibiu şi alţi 12 pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Sibiu.