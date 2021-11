Alimente și haine petru două cătune din munți din partea Parohiei Lugoj

Părintele Paroh Cristian Cerbu, de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, și cadrele didactice de la Școala specială „Alexandru Roșca” din Lugoj au vizitat vineri două cătune izolate din Munții Cernei. Înainte ca zăpada să blocheze drumurile din zonă, ei le-au dus oamenilor alimente neperisabile și haine pentru sezonul rece, conform basilica.ro

Acțiunea s-a desfășurat în cătunele Dobraia și Prisăcina, care aparțin de comuna Cornereva din județul Caraș-Severin.

Sătenii nu s-au lăsat mai prejos și le-au oferit vizitatorilor produse alimentare din gospodăriile proprii, precum și câteva lecții despre cum privește viața omul credincios.

„Greutățile, neajunsurile dar și simplitatea vieții din trecut și din prezent au constituit pentru noi o pildă vie despre ceea ce înseamnă armonia deplină cu natura și cu Dumnezeu”, a relatat Părintele Cristian Cerbu pentru site-ul eparhial.

„Mărturiile lor despre modul în care își duc povara anilor ne-au impresionat până la lacrimi, cuvintele «Dumnezeu», «Domnul Iisus» sau «Maica Domnului» fiind mereu prezente pe buzele lor. Lumea în care se află și din care am făcut și noi parte preț de câteva ceasuri, nu este cea pe care o cunoaștem. Abia când am plecat și am coborât la ale noastre am realizat că am fost mai mult în cer decât pe pământ, unde am întâlnit oameni cu sufletele lipite de Dumnezeu”, a mai transmis parohul.

La bisericuța din Dobraia, preotul și voluntarii au rostit o rugăciune de mulțumire pentru ziua frumoasă care a făcut posibilă acțiunea lor, dar și de cerere, pentru sănătatea și ocrotirea localnicilor.

Acțiunea a fost posibilă prin implicarea fostului senator Ioan Talpeș, care a pus la dispoziție două mașini de teren pentru deplasarea până în cătunele de munte. Participanții își propun să revină în zonă cu acțiuni de sprijin.