Alin Burcea, Paralela 45: 'Nu a fost niciun control de la AEP, doar o adresă cu trei întrebări'

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) nu a efectuat niciun control referitor la campania ''Mergi la vot, mergi în vacanţă'', organizată sub sigla Paralela 45, reprezentanţii agenţiei de turism primind doar o notificare din partea acestei instituţii, a declarat, joi, Alin Burcea, CEO al touroperatorului, potrivit agerpres.ro.

"Au apărut mai multe companii care oferă câte ceva pentru a veni lumea la vot. Nu ştiu de ce li s-a căşunat pe noi. Ne-am trezit cu declaraţia Autorităţii Electorale Permanente, făcută în stilul propagandistic, că au chemat procuratura, deşi nu au chemat pe nimeni. Şi, după trei zile de la declaraţia asta, ne-au trimis o adresă pe două pagini în care ne pun trei întrebări: dacă lucrăm cu statul - nu, nu lucrăm cu statul - şi dacă am sponsorizat vreun partid. Nu, Paralela 45 nu a sponsorizat niciodată vreun partid. Nu a fost niciun control. Am primit o adresă din partea AEP la care am răspuns ieri, atâta tot. Nu s-a întâmplat nimic. Şi mai sunt două zile şi se termină povestea", a declarat Burcea.

El a precizat că această campanie "Mergi la vot, mergi în vacanţă" nu a avut niciun fel de conotaţie politică, fiind doar o acţiune de marketing, la care au răspuns 70.000 de oameni.

"Şi pentru noi a fost o surpriză acţiunea AEP, pentru că această campanie a fost pur şi simplu o chestiune de marketing, să încercăm şi noi să fim puţin vizibili printr-o acţiune civică. Mai avem acţiuni de genul ăsta: dăm cărţi pentru copii de 1 iunie, anul trecut i-am dus la mare, acum am zis să facem şi noi ceva să vină lumea la vot, ştiind faptul că la europarlamentare nu prea vine nimeni. Dar nu e nicio chestie politică, nu e anti-PSD, nu e anti-PNL, nu are nicio treabă. Iniţial am oferit un premiu, dar când am văzut că astăzi s-au strâns 70.000 de oameni care participă la concurs e clar că oamenii vor. Pe 27 mai va avea loc o tragere la sorţi printr-un sistem video live prin care se vor extrage 9 câştigători. Dăm nouă vacanţe în Turcia, Grecia şi pe litoralul românesc", a mai spus Burcea.

Pe de altă parte, acesta a subliniat că trebuie rezolvată problema TVA pentru agenţiile de turism, deoarece, conform unei anexe, doar hotelurile şi restaurantele pot avea TVA redus şi, în acest context, este nevoie de "cineva deştept şi tenace" în Parlamentul European, care să treacă şi agenţiile de turism în acea anexă.

"Noi avem de rezolvat tema TVA-ului. Noi avem în acest moment TVA de 19%. Tot turismul are 5%, noi avem 19%. De ce s-a putut la hoteluri şi restaurante? Pentru că există o anexă în care apar hotelurile şi restaurantele ca activităţi care pot avea TVA mai mic. Nu apar agenţiile de turism. Şi acolo, în Parlamentul European, ne trebuie cineva deştept şi tenace, indiferent de partid, care să treacă în anexa aia şi agenţiile de turism, în aşa fel încât fiecare ţară să poată să-şi facă politica de TVA, pentru că nu creşte incoming-ul şi, când ai 19% TVA, nu poţi să faci nimic. Din punct de vedere legislativ, asta ne-am dori noi de la cei care vor fi aleşi în Parlamentul European, ajutaţi-ne să avem 5% TVA cât are toată lumea, nu trebuie să fie zero. Nu se înţelege că nu hotelurile sunt cele care aduc turişti, ci agenţiile", a menţionat directorul general al Paralela 45.

Referitor la numărul scăzut de turişti străini care vizitează România, Burcea consideră că voucherele de vacanţă sunt o soluţie pe termen scurt, nu şi pe termen lung, în opinia sa incoming-ul fiind sectorul care poate dezvolta turismul.

"Ce facem noi? Luăm nişte bani de la bugetul de stat şi îi dăm unor oameni ca să plece în vacanţă în România. Unde este capitalismul, unde e concurenţa aici? Pe termen scurt, e bine, pentru că la staţiunile balneo, care o duc greu, sunt foarte buni banii ăştia, dar pe o perioadă scurtă. Problema rămâne însă că trebuie să dezvoltăm incoming-ul. Asta înseamnă bani proaspeţi care vin în economia naţională. Nu învârtim noi nişte bani între noi, în România. Aşadar, cred că voucherele de vacanţă constituie un lucru bun, dar în acelaşi timp scopul lor trebuie să fie capitalizarea societăţilor, să fie pregătite să poată ieşi pe internaţional. Să nu mai spun de inegalitatea socială pe faţă. De ce doar angajaţii la stat trebuie să aibă aceste vouchere?", a mai spus Burcea.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat, în urmă cu o săptămână, că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Biroul Electoral al Sectorului 5 în legătură cu loteria publicitară "Mergi la vot, mergi în vacanţă", organizată sub sigla Paralela 45.

Demersul AEP vine ca urmare a unor sesizări primite, precum şi în urma verificării materialelor publicitare apărute în mediul online.