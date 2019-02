Alin Minteuan: Atacantul Ciprian Deac este noul căpitan al echipei CFR Cluj

Antrenorul Alin Minteuan a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că atacantul Ciprian Deac este noul căpitan al echipei CFR Cluj, în locul fundaşului Mario Camora, scrie news.ro.

"Ciprian Deac va fi noul căpitan până când se vor lămuri lucrurile sută la sută. A fost o decizie luată de staful administrativ, cu jucătorii şi cu mine. Nu vreau să discut mai mult, avem un nou căpitan temporar şi atât. Ok, Camora e supărat, când se iau decizii negative fiecare e afectat. dar am stat de vorbă cul el. Până la urmă e o bucată de ce-o fi aia pe mână. El e un căpitan oricum, indiferent dacă o are pe mână sau nu o are. Atmosfera este extraordinară, toate lumea a răspuns bine la antrenamente şi mă aştept la un meci bun (n.r. - cu Poli Iaşi)", a spus Minteuan.

Citește și: Mircea Rednic: Portarul Parfait Mandanda va fi împrumutat de Dinamo de la Charleroi

Potrivit presei sportive, lui Camora i s-a luat banderiola de căpitan pentru că i-ar fi convins pe coechipierii săi să nu intre în cantonament înaintea meciului cu Astra Giurgiu, din etapa a XXIV-a a Ligii I, partidă disputată la 16 ferbuarie.