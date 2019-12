Alin Minteuan: Dan Petrescu nu se simte prea bine, am fost rugat să vin în locul lui la interviuri

Alin Minteuan, antrenorul secund al echipei CFR Cluj, a fost cel care a vorbit cu presa după eșecul formației ardelene pe terenul lui FC Botoșani, duminică, scor 1-2, în runda cu numărul 20 din Liga 1. Minteauan spune că Dan Petrescu nu s-a simțit bine și nu a putut veni la interviuri, potrivit Mediafax.

"Nu se simte prea bine Dan Petrescu, nu știu, probabil că da. Am fost rugat să vin la conferința de presă. Au avut două șuturi pe poartă, au dat două goluri. Noi am avut câteva situații, am avut oportunități singur cu portarul, dar nu am dat gol. În seara asta am pierdut trei puncte pe mâna noastră. Și jucătorilor li s-a transmis o oarecare stare de nervozitate (n.r. - legat de faptul că meciul nu a fost amânat), de presiune, și, până la urmă, s-a adeverit și nu a ieșit bine. Urmează un meci extrem de greu, în Europa League, și avem nevoie de un moral bun. Încercăm să ne gândim la meciul de joi și sperăm să obținem o calificare în primăvara europeană", a declarat Minteuan, la Digi Sport.

CFR Cluj a pierdut, duminică, meciul de pe terenul lui FC Botoșani, scor 1-2, contând pentru etapa cu numărul 20 din Liga 1. În urma acestui eșec, al patrulea din campionat, ardelenii pot pierde primul loc.

Următorul meci al lui CFR Cluj va avea loc joi, de la ora 19:55, contra scoțienilor de la Celtic, în ultima rundă din grupa E a Europa League. Cu o remiză, echipa lui Dan Petrescu se califică în șaisprezecimile de finală ale competiției europene.