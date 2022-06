Alin Petrache, înaintea meciului României cu Italia: Văd în acest grup putere şi dorinţă de a câştiga

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat, joi, în conferinţa de presă susţinută înaintea meciului test România - Italia, că vede în grupul de la echipa naţională putere şi dorinţă de a câştiga.

"Italia este o echipă extrem de puternică, o echipă de Turneul celor 6 naţiuni care ultima oară a câştigat împotriva Ţării Galilor. După cum ştiţi a avut o prestaţie fantastică în Turneul celor 6 naţiuni. Aşteptăm de optsprezece ani să ne viziteze Italia. Este o onoare şi un privilegiu pentru noi să jucăm împotriva acestor echipe de talia Italiei, Sperăm ca meciul de mâine să fie unul extrem de puternic care să le dea şi lor dovada că şi noi avem o putere foarte mare. Iar România a fost de fiecare dată la înălţime în clipa în care a jucat cu granzii rugbyului mondial. Eu am avut plăcerea să conduc echipa României din teren ca şi căpitan acum 18 ani (n.r. - meciul test din 2004 România - Italia 25-24). Şi am obţinut atunci o victorie importantă, o victorie care venea după o pauză de 15 ani împotriva unei echipe din Turneul celor 6 naţiuni. Acum văd în acest grup şi în acest căpitan de lângă mină aceeaşi ardoare, putere şi dorinţă de a câştiga şi de a arăta ce înseamnă această naţiune română mică. Pentru că suntem o naţiune mică, dar cunoscută foarte mult la nivel mondial. Sperăm ca mâine să putem fi şi mai cunoscuţi datorită rezultatului pe care îl vom avea împotriva Italiei", a afirmat preşedintele."Aş vrea să mulţumesc echipei jucătorilor, antrenorul staff-ului pentru calificarea directă la Cupa Mondială. Pentru noi este un obiectiv împlinit. Am avut 2 ani extrem de dificil, 2 ani în care ne-am antrenat, pe unde ne-am antrenat prin mall-uri şi prin alte zone. Am jucat pe terenuri pe care nu am avut un anumit nivel, dar iată că într-un final rugbyul românesc este singurul sport de echipă calificat la o Cupă Mondială. Sperăm să putem să fim lăsaţi şi ajutaţi să pregătim această echipă şi să pregătim campania de meciuri până la Cupa Mondială. Vrem să avem sprijinul tuturor, mai ales al celor din tribune, spectatorilor şi fanilor care au fost de fiecare dată aproape de noi", a adăugat Petrache.Acesta a explicat că în ultimii ani activitatea federaţiei şi a echipei naţionale a fost perturbată, făcând referire la litigiul cu Ministerul Sportului privind Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf."În ultimii 2 ani de zile am fost destul de perturbaţi în a ne desfăşura activitatea aici, în casa noastră. Sperăm ca acum, după ce am demonstrat că avem valoare şi suntem unde suntem... pentru că suntem singurul sport de echipă calificat la o Cupă Mondială, ca toată lumea să vină în spatele acestei echipe şi să o susţină. Iar de această casă să putem să ne folosim de ea la maximum, pentru că ştiţi foarte bine că avem foarte multe lucruri de care încă nu putem beneficia pentru că nu au fost date în folosinţă. Sperăm ca lucrurile astea să se schimbe, sperăm ca acest meci cu Italia să fie un prim pas şi să devină un preambul a ceea ce dorim noi, adică ce putem să avem de la această bază sportivă, acest complex sportiv, pentru că Stadionul Naţional de Rugby este inima rugby românesc. Aici şi-au început primii rugbyşti activitatea aici şi tot aici au făcut cele mai mari rezultate. Sperăm şi mâine într-un rezultat bun. Şi încă o dată, aşa cum spunea un prieten foarte apropiat, un fost rugbyst, lăsaţi-ne să jucăm rugby, lăsaţi-ne să ne pregătim acasă", a precizat Alin Petrache.Echipa naţională de rugby a României va întâlni, vineri, de la ora 21:00, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, selecţionata Italiei, într-o partidă test. Acesta este primul meci al celor două reprezentative la Bucureşti după 18 ani.