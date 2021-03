Alin Tișe îi pune o primă piedică lui Ludovic Orban: 'Partidul o să ajungă la 7% dacă o să fie ales Ludovic Orban'

Liberalul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, începe deja să arunce săgeți către Ludovic Orban, președintele PNL. Tișe este într-un conflict deschis cu organizația centrală a PNL, după ce postul de prefect de la Cluj a fost lăsat celor de la UDMR. Liderul județean susține că toată gâlceava ar fi pornit de la faptul că la ultimul congres el a ales echipa lui Cristian Bușoi, iar Orban a ținut minte gestul său, ultimele acțiuni ale acestuia (alegerea unui ministru de la Cluj fără să întrebe organizația ș. a.) fiind răzbunări indirecte.

„Cred că liberalii clujeni nu o să-l aleagă pe Orban. Dacă o să-l aleagă o să ajungă partidul la 7% din nou, așa cum este obișnuit Ludovic Orban. Probabil că mult timp a făcut parte dintr-un partid foarte mic. În partidele foarte mici toți au funcții. Într-un partid mare nu pot toți să aibă funcții. Un partid de 7% e una și unui de 30% e altceva.

Dacă va fi reales Ludovic Orban partidul o să ajungă la cel mult 10%, ceea ce este foarte grav și cu riscul de a exista și alte consecințe pentru partid. Cred că nu va fi reales. Este greu de zis acum cine va fi ales”, a spus Alin Tișe la GOLD FM.

„Eu încă de la început de la congres am susținut o altă candidatură. Eu am votat cu Cristian Bușoi pentru că între acele variante am ales generația tânără: numirea unor oameni după criteriile de competență ș. a. În acel moment, tocmai pentru că colegii mei mă susțineau, am avut o propunere din partea lui Orban în conducerea partidului. Pe atunci i-am spus că eu cred în altă pesoană. Eu am crezut că lucrurile s-au terminat. În ficatul oamenilor politici mai rămâne ceva... Probabil că de aici au trecut lucrurile și când a fost discuția de Cluj ne-am trezit cu secretar de stat de la Cluj. Atunci în mod evident am avut puncte de vedere în contradicție cu cele ale lui Orban. Eu nu m-am mulțumit doar să spun 'da, șefu'. Dar mi-am atras antipatia și din partea apropiaților săi. Unde să vorbim? Să vorbim în baie? Eu nu pot și nu doresc să interferez în actul de guvernare. Nu vreau să iau locul nimănui. Eu nu pot spune că m-am radicalizat. E ceea ce se întâmplă când lași ceva sub capac: ceva se întâmplă, sare capacul", a mai punctat Tișe.

Congresul PNL va avea loc cel mai probabil în toamnă. În ultimele luni aripa din Ardeal din partid a formulat numeroase nemulțumiri, însă toate privirile se îndreaptă spre congres.