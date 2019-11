Alina Gorghiu, atac INCENDIAR la Viorica Dăncilă: Domnule Orban știu că nu veți spune 'orice om îi este frică'

Senatorul PNL, Alina Gorghiu, i-a transmis lui Orban că are încrederea deplină a liberalilor, are un parteneriat cu Iohannis, dar mai ales are calitatea că nu va chinui limba română.

”Stimați miniștri, aveți mandat de la PNL să prezentați ceea ce găsiți în ministere. Aveți obligația de a prezenta cetățenilor fotografia la zi a ceea găsesc în ministere.

Domnule Orban, aveți sprijinul total al parlamentarilor PNL, aveți foarte multă experiență politică, aveți autoritate și un parteneriat corect cu președintele României și mai aveți o mare calitate: știu că nu veți chinui limba română asemeni altor politicieni. Am garanția că nu veți spune niciodată că ”orice om îi este frică” și nici nu veți crede că acuzativul și dativul sunt niște planete îndepărtate, așa cum cred unii de la PSD.”, a spus Gorghiu.