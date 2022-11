Alina Ion, managerul Spitalului Sfântul Sava: dublăm numărul ședințelor de terapie pentru că vrem ca pacienții noștri cu AVC să se recupereze cât mai repede

Spitalul de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative Sfântul Sava a luat decizia să dubleze numărul ședințelor de terapie cu două tipuri de echipamente medicale inovative, care nu se regăsesc decât în două spitale din România. Managerul Alina Ion spune că acest fapt va reduce perioada necesară pentru recuperarea medicală a pacienților care au suferit accidente vascular-cerebrale (AVC) și a celor care sunt imobilizați la pat în urma unor accidente de muncă sau de circulație ori ca urmare a agravării unor patologii.

Într-un interviu pentru stiripesurse.ro, managerul Spitalului Sfântul Sava povestește că fiecare externare ”pe propriile picioare” a pacienților care au fost aduși pe targă sau în scaunul rulant este trăită ca o sărbătoare de angajații spitalului, iar pacienții sunt conduși în aplauze către familiile lor.

- Doamnă Alina Ion, de ce un pacient are nevoie de recuperare medicală cu internare?

- Internarea pacienților care au suferit traumatisme grave sau intervenții chirurgicale care îi imobilizează pe perioade lungi de timp este necesară tocmai pentru a preîntâmpina atrofierea musculaturii din cauza lipsei de mișcare. Desigur, aceasta este doar o descriere succintă a ceea ce înseamnă recuperarea medicală, dar terapiile sunt diverse și deosebit de complexe. Recuperarea medicală cu internare are o serie de beneficii comparativ cu recuperarea în ambulatoriu, când pacienții merg la cabinetele de fizioterapie sau kinetoterapie după un anumit program. Am să enumăr doar câteva dintre avantaje: în primul rând, pacientul care are nevoie de recuperare medicală, se deplasează greu sau deloc. În cazul în care acesta este deplasabil, efortul pe care îl depune pentru a ajunge la locul unde uremază terapiile este deja unul foarte mare, ajunge obosit și eficiența kinetoterapiei scade. În plus, mai ales acum, în sezonul rece, dintr-un mediu cald, în care lucrează fizic sau primește terapii fizio, de încălzire a musculaturii și masaj, iese într-un mediu rece, umed, care numai bine nu îi face. Dacă pacientul este internat, are un mediu constant de temperatură. În Spitalul Sfântul Sava, căldura nu se oprește niciodată, iar temperatura este de 23 - 24 de grade. Recuperarea medicală cu internare se face zilnic și de mai multe ori pe zi, atât fizioterapie, cât și kinetoterapie. Pacienții care au dificultăți de vorbire, participă la ședințe de logopedie. Nu sunt întreruperi dictate de sărbătorile legale, iar asistența medicală este asigurată 24 de ore din 24. Din toate aceste motive, recuperarea medicală în regim de internare este mai rapidă, mai eficientă. Tocmai pentru a grăbi și mai mult recuperarea medicală a pacienților noștri, am luat decizia ca toți cei care au suferit AVC (accident vascular cerebral) și se internează în Spitalul Sfântul Sava în perioada 30 noiembrie – 31 decembrie, să beneficieze GRATUIT, în fiecare zi, de o a doua ședință pentru recuperarea mâinii cu orteza Bioness, iar pacienții imobilizați la pat, în urma unor accidente sau a unor boli grave, să primească o a doua ședință GRATUIT, în fiecare zi, cu aparatele Thera Bemo/ kinetec.

- Conduceți spital privat, deci interesul dvs. ar fi să aveți pacienți internați pe o perioadă cât mai lungă de timp. Cum se justifică decizia să dublați numărul ședințelor de terapie, fără să creșteți și costul internării?

- Spitalul Sfântul Sava are un crez: să ne îngrijim pacienții ca pe membrii propriilor noastre familii. Dacă ne-am dori ca părinții, copiii, frații noștri bolnavi să se recupereze cât mai repede după un accident, atunci asta trebuie să ne dorim și pentru pacienții noștri. Noi suntem bucuroși și trăim ca pe o sărbătoare fiecare externare a pacienților noștri pe propriile picioare, știind că au fost aduși pe targă sau în scaunul rulant. Îi conducem la familii ca pe niște sărbătoriți, cu aplauze și cu multă bucurie în suflet. Când îi vedem zâmbind că au reușit, suntem cei mai fericiți. Atunci când am înființat Spitalul Sfântul Sava, acest lucru mi l-am propus: să câștig din ghearele neputinței cât mai mulți pacienți. Să-i salvez pe cei cărora nimeni nu le mai dă vreo șansă. Să arăt că se poate, dacă ne străduim, și cu ajutorul lui Dumnezeu! Iată că am reușit, în doar patru ani de existență a Spitalului Sfântul Sava, să devenim spitalul cu cele mai bune rezultate în recuperarea medicală. Rezultate dovedite, înregistrate video, nu doar povești. Noi ne bazăm pe fapte, nu pe vorbe!

- Care sunt afecțiunile cele mai grave pe care le tratați în spitalul dvs?

- Pacienții noștri au, în general, boli grave sau foarte grave. Fără a dori să supăr pe cinvea, pot spune că la noi ajung cazurile de care fug toate spitalele, pacienți în stare vegetativă, unii chiar foarte tineri și cărora nu li se mai dă nicio șansă. Noi reușim în câteva luni să-i punem, la propriu, pe picioare. Apoi, sigur, în funcție de patologie, continuăm programele de recuperare medicală. Avem cazuri numeroase de pacienți cu AVC, care nu-și mai puteau folosi membrele, care nu mai puteau înghiți, nu mai puteau vorbi. O pacientă nu-și mai mișca decât ochii, atunci când a venit la noi, dar fără să știe să privească. Adică, mișca ochii în gol. În timpul AVC, creierul uitase tot. Am reușit să o recuperăm și doamna respectivă este înregistrată într-un filmuleț pe canalul youtube al Spitalului Sfântul Sava cum povestește, coerent și cursiv, experiența dumisale. Avem cazuri de scleroză multiplă, care cunosc îmunătățiri majore ale mobilității și multe, multe alte cazuri foarte grave pe care reușim să le recuperăm medical. Eu spun mereu că Dumnezeu face minuni prin oameni, iar oamenii Spitalului Sfântul Sava sunt uniți într-o echipă foarte frumoasă, 40 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, împreună cu medici, asistenți medicali, infirmieri, în total peste 180 de angajați, care lucrează pentru maximum 118 pacienți, cât reprezintă capacitatea spitalului nostru. Așadar, atenția pe care noi o acordăm pacienților este una specială, monitorizarea lor fiind permanentă, inclusiv prin sistem video intern, așa încât în orice clipă, fiecare pacient care are cea mai mică nevoie de ajutor, să-l și primească imediat. Așa reușim noi să ne punem în slujba celor care vin la noi, deseori cazuri disperate, și suntem tare mulțumiți de reușitele pacienților noștri.

Managerul Alina Ion ne-a explicat că echipamentul Bioness este un fel de orteză pentru mână, fără fire, care transmite creierului impulsuri electrice, pentru a învăța din nou, după AVC, cum să contracte mușchii mâinii, așa încât pacientul să poată folosi degetele, să apuce obiecte, să folosească tacâmuri, să scrie, etc. Nu se poartă permanent această orteză, ci doar pe parcursul ședințelor de terapie, până la recăpătarea funcționalităților mâinii.

În marile clinici occidentale, recuperarea medicală a pacienților care au suferit traumatisme sau accidente cardiovasculare începe încă din secția de terapie intensivă, la 48 de ore după intervenția chirurgicală ortopedică sau neurologică.

Pentru a crește șansele de recuperare medicală ale pacienților cu traumatisme ortopedice, ale celor care au suferit infarct miocardic sau accident cerebral, Spitalul Sfântul Sava a preluat modelul marilor spitale occidentale și a adus echipamente inovative, astfel încât recuperarea medicală să înceapă chiar de pe patul de terapie intensivă.

Spitalul Sfântul Sava se află în Pantelimon, Ilfov, are cea mai mare sală de fizioterapie din România, dotată doar cu echipamente de ultimă generație, care se găsesc frecvent în clinicile mari din Occident. La fel și sala de kinetoterapie.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

https://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/