Alina Mungiu-Pippidi, despre scandalul momentului: 'Voiculescu nu trebuia niciodată numit, avea zero calificare. Prim-ministrul este el însuși de toată jena'

Politologul Alina Mungiu Pippidi analizează, într-un interviu pentru Libertatea, scandalul declanșat de revocarea ministrului Vlad Voiculescu.

„Vlad Voiculescu nu trebuia niciodată numit, avea zero calificare în condiții obișnuite, darămite pe criză, și ar fi trebuit să fie remarcată inadecvarea lui de când i-a transferat toată răspunderea legală Andreei Moldovan. Când ea a acceptat să ia toată răspunderea fără să aibă și puterea să controleze ceva practic și-a semnat demisia în alb. Restul, adică faptul că această persoană care făcea toată treaba a plecat în huiduieli și am fost la un pas să fie sacrificată doar ea arată că societatea noastră nu s-a schimbat, nu știe să aprecieze pe cine o servește, și de asta găsește puțini servitor”, a spus Pippidi, întrebată dacă sunt justificate deciziile premierului privind revocarea ministrului Vlad Voiculescu și demiterea secretarului de stat Andreea Moldovan.

De asemenea, Alina Mungiu Pippidi îl atacă virulent pe premierul Florin Cîțu, susținând că este de „toată jena” și că la fel ca Voiculescu „va fi sacrificat de dragul întregului cândva”.

„Prim-ministrul este el însuși de toată jena. Să trimiți procurorii după un consilier benevol că are IP de Germania e de Cartea Recordurilor securiste. Nu pricepe nimic din pandemie, prezintă cifre aleatorii care sunt veritabile fake news, nu are nici consilier medical, nici purtător de cuvânt, și la fel ca Voiculescu va fi sacrificat de dragul întregului cândva. Dar nu imediat, pentru că nu are sens să arzi pe altul care să facă ce face el, adică să sacrifice deliberat vieți pentru a ține economia deschisă, cum zice el, pentru psihicul oamenilor. (...) Florin, un fost colaborator al SAR, știe treburile lui, de unde să se împrumute, etc. Dar m-a surprins neplăcut că nu respectă expertiza din alte domenii. Sau crede că poate naviga criza de sănătate fără specialiști în sănătate publică și în comunicare?”, a spus politologul.