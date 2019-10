Alina Rotaru, după clasarea pe locul 6 la CM de Atletism: 'Am avut sărituri bune şi m-am simţit bine în faţa unui public numeros'

Sportiva română Alina Rotaru s-a clasat duminică seară pe locul 6 în finala de la săritura în lungime din cadrul Campionatului Mondial de atletism în aer liber de la Doha. După concurs, ea a spus că şi-a dorit foarte mult să ajungă în această finală, potrivit news.ro.

“Mi-am dorit mult să ajung în această finală. Sunt foarte fericită să termin sezonul cu un super-concurs. Am avut sărituri bune şi m-am simţit bine în faţa unui public numeros. Locul 6 şi rezultatul de 6,72 m, ieri, şi 6,71 m, azi, mă bucură enorm. Am reuşit un concurs bun împreună cu antrenorul meu. Suntem foarte fericiţi că am reuşit să pun în practică ceea ce am lucrat la antrenamente. Pentru mine şi pentru Micky (n.r. – Mihai Corucle) a fost un sezon foarte foarte lung, cel mai lung de până acum, dar am realizat tot ceea ce ne-am propus: record personal şi locul 6 la Campionatul Mondilal. Suntem foarte fericiţi!”, a declarat Alina Rotaru, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Atletism.

Legitimată la CSM Bucureşti, Alina Rotaru a sărit duminică seara, 6,71 m, performanţă care i-a adus în final clasarea pe locul al şaselea. După primele trei sărituri, eleva lui Mihai Corucle era pe poziţia a cincea, cu 6,67 m. Pe Khalifa Internaţional Stadium, Alina a sărit astfel: încercarea 1 – 6,59 m; încercarea 2 – 6,66 m; încercarea 3 – 6,67 m; încercarea 4 – x; încercarea 5 – 6,71 m; încercarea 6 – x.

Podiumul probei feminine la săritura în lungime la Campionatul Mondial de atletism în aer liber de la Doha a arătat astfel: 1. Malaika Mihambo (Germania) – 7,30 m, 2. Maryna Bekh-Romanchuk (Ucraina) – 6,92 m, 3. Ese Brume (Nigeria) – 6,91 m.

“Malaika a efectuat o săritură perfectă. În momentul de faţă este invincibilă”, a comentat Alina evoluţia sportivei din Germania – Malaika Mihambo – care a cucerit medalia de aur cu o superbă săritură care a măsurat 7,30 metri!