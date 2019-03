Alind Minteuan susține că nu trebuie să demonstreze nimic pentru a rămâne antrenorul echipei CFR Cluj

Antrenorul echipei CFR Cluj, Alind Minteuan, spune că nu trebuie să demonstreze nimic pentru a rămâne tehnicianul echipei ardelene, fiind convins că are valoare dacă a ajuns să conducă formaţia din Gruia, scrie news.ro.

Întrebat dacă ultimele rezultate obţinute i-au convins pe şefii clubului să-l menţină antrenor până la finalul sezonului, Minteuan a răspuns: "Nu ştiu dacă trebuia să demonstrez ceva. Cine ajunge la CFR, indiferent de postură, înseamnă că are valoare. De demonstrat... Eu nu prea sunt de acord cu întrebarea asta."

El a spus că echipa este pregătită pentru "nebunia" care începe în play-off.

"Începe nebunia, cum o numesc eu, băieţii ştiu acest lucru, pentru că au mai trecut prin asemenea momente, am trecut şi eu, când eram jucător, chiar dacă era altfel competiţia. Eu zic că suntem pregătiţi din toate punctele de vedere. Trebuie să fie pregătiţi în primul rând psihic, după cum vedeţi este un stres peste tot şi în presă şi influenţează oarecum viaţa unei echipe. Dar noi suntem puternici, nu ne lăsăm influenţaţi de nimic, ţinem capul sus şi pieptul în faţă. Problema cea mai mare este că am bătut-o de două ori pe Sepsi şi jucăm tot cu ei şi o să încerc să le transmit jucătorilor faptul că acele două jocuri au trecut, nu mai contează, începe un alt ciclu pentru noi, care este extrem, extrem de important. Cu siguranţă jocul de sâmbătă va fi mai greu pentru că probabil vor aborda altfel această partidă, vor dori şi ei să acumuleze puncte. Se vor apăra mai mult decât până acum, probabil. În play-off avem nevoie de linişte, în rest echipa CFR-ului are toate ingredientele ca să câştige campionatul.

Întrebat despre comentariile care se fac, cum că Sepsi este echipa care trage cu CFR Cluj, iar celelalte cu FCSB, Minteuan a răspuns: "O prostie, nu vreau să discut despre aceste lucruri. Fiecare ar trebui să-şi vadă de echipa lui, să dea declaraţii despre echipa lui, de jucătorii lui, de ceea ce se întâmplă la club. Există o vorbă la români, cea cu câinele. Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia. Fiecare trebuie să-şi vadă de treaba lui."

CFR Cluj debutează în play-off, sâmbătă, de la ora 20.15, pe teren propriu, cu Sepsi Sfântu Gheorghe.