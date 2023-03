Se aliniază planetele - Cinci din ele vor produce un fenomen astronomic rar

De asemenea, acest fenomen astronomic va fi vizibil și vineri, 31 martie, și în următoarele două săptămâni, conform astrofizicianului Cameron Hummels.

Cele cinci planete sunt Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Uranus.

Astfel de alinieri apar la fiecare câțiva ani, conform lui Hummels, iar o mare parte din acest fenomen pot fi vizibil cu ochiul liber. De asemenea, poate fi observat în emisfera nordică și sudică.

Pentru a observa fenomenul, astrofizicianul a recomandat ca persoanele din emisfera nordică să privească spre sud-vest, în vreme ce cei din emisfera sudică ar trebui să privească spre nord-vest.

Planeta Venus va fi reperată ușor fiindcă este cea mai strălucitoare de pe cerul nopții, în afară de Lună. Uranus va fi în apropierea lui Venus, deși ar putea fi dificil să o priviți fără un binoclu sau telescop.

Sub Venus și Uranus se vor afla Jupiter și Mercur. Mercur poate fi dificil de surprins fără un echipament special, însă pentru observatorii atenți, ambele planete vor fi vizibile timp de circa 20 până la 30 de minute după apusul Soarelui, a afirmat Hummels.

O astfel de aliniere planetară poate apărea o dată la câțiva ani. Totodată, în luna iunie a anului trecut a avut loc o astfel de aliniere, prima de acest fel din anul 2004.

Don’t forget to look to the sky the end of the month for the planetary alignment which will have at least five planets – plus the moon – all visible in almost an arc shape as seen from Earth. https://t.co/9OINapk8fe