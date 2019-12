Allee Willis, textiera temei muzicale din 'Friends', a murit

Allee Willis, textiera pieselor folosite drept teme muzicale în ”Friends” și “The Karate Kid” și a unor hituri precum ”September”, a murit la 72 de ani, anunță Variety, potrivit Mediafax.

Compozitoarea Allee Willis, cunoscută pentru colaborarea cu trupa Earth, Wind & Fire ca și pentru versurile piesei ” I'll be there for you”, cunoscută drept tema muzicală a seriei “Friends” sau pentru partitura spectacolului “The Color Purple”, de pe Broadway, a murit marți la Los Angeles. Avea 72 de ani iar cauza morții a fost un stop cardiac.

Prudence Fenton, prezentată de prietenii de familie ai artistei drept ”partenerul și sufletul pereche” al lui Willis, a declarat că este șocată de moartea subită a prietenei sale.

Willis a fost inclusă în Songwriters Hall of Fame în 2018 pentru piese ca “Neutron Dance”, cântată de Pointer Sisters, “What Have I Done to Deserve This?”, interpretată de Pet Shop Boys și Dusty Springfield, “Lead Me On”, cu Patti LaBelle.

Publicația The Times a numit-o la includerea în Songwriters Hall of fame “o regină a kitschului care făcea să cânte întreaga lume”.

Willis era cunoscută în Los Angeles pentru stilul vestimentar retro țipător pe care îl practica atât în vestimentație cât și în decorarea casei. Vila sa construită în 1937 era văruită în roz și botezată “Willis Wonderland” (Lumea minunată a lui Willis). Domiciliul său arăta ca un muzeu al istoriei pop, fiind folosit ca locație pentru o serie de fotografii realizate recent de publicația Variety cu Billie Eilish.

Willis a câștigat de două ori premiul Grammy, pentru “The Color Purple”, cel mai bun album de teatru muzical, în 2016, și pentru contribuția pe care și-a adus-o la coloana sonoră a peliculei “Beverly Hills Cop”, cu două decenii mai devreme. A fost nominalizată la premiile Tony (pentru “The Color Purple”) și Emmy (pentru tema din “Friends”).