Kevin Spacey, mesaj bizar de Crăciun: Am făcut unele schimbări în viaţa mea şi aş vrea să invit să vă alăturaţi mie

Actorul Kevin Spacey a publicat şi anul acesta un mesaj video bizar de Crăciun, în care îl întruchipează pe Frank Underwood, personajul pe care l-a jucat în serialul „House of Cards”, scrie news.ro.

Acuzat în ultimii doi ani de hărţuire şi abuz sexual, Spacey transmite în mesajul lui de un minut: „Doar nu credeaţi că o să ratez ocazia de a vă ura Crăciun fericit, nu? A fost un an destul de bun şi sunt recunoscător să îmi fi recuperat sănătatea. Aşadar, am făcut unele schimbări în viaţa mea şi aş vrea să vă invit să vă alăturaţi mie”.

El spune că în 2020 îşi doreşte „mai mult bine în lume”. „Da, ştiu la ce vă gândiţi: Poate fi serios? Sunt foarte serios. Şi nu este atât de greu, credeţi-mă. Data viitoare când cineva face ceva ce nu vă place, puteţi ataca. Dar puteţi să vă şi abţineţi şi să faceţi ceva neaşteptat. Îl puteţi ucide cu bunătate”.

De la mesajul de Crăciun de anul trecut, Spacey nu a mai fost prezent online.

În octombrie 2019, procurorii din Los Angeles au renunţat oficial la un caz în care el era acuzat de hărţuire, după ce reclamantul a murit. În iulie, procurorii din Nantucket (Massachusetts) au renunţat la un alt caz deschis împotriva lui Spacey, în vârstă de 60 de ani, după ce reclamantul a invocat Al Cincilea Amendament în timpul audierii (dreptul la a nu depune mărturie).

Actorul a pledat „nevinovat” în ambele cazuri şi a negat toate acuzaţiile venite inclusiv de la teatrul Old Vic.

Kevin Spacey, născut pe 26 iulie 1959, este considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale. Starul hollywoodian a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects” (1995) şi „American Beauty” (1999). A jucat în filme precum „Se7en”, „LA Confidential”, K-Pax” şi „The Men Who Stare at Goats”. Din 2013, a jucat rolul principal în serialul „House of Cards”. În plus, el a făcut numeroase roluri în teatru.