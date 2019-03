Alpinistul Horia Colibăşanu merge pe Himalaya: vrea să urce fără oxigen şi fără şerpaşi

Alpinistul timişorean Horia Colibăşanu, care a urcat pe opt dintre cele mai înalte vârfuri ale lumii, pleacă în următoarea sa expediţie himalayană, la peste 8.000 de metri, fără oxigen şi fără şerpaşi, cu provocarea de a deschide o rută nouă spre vârful Dhaulagiri (8.167 de metri), clasat în top cinci cei mai periculoşi munţi, relatează News.ro.

Citește și: Gabi Tamaș trece prin momente TERIFIANTE în arest: 'Îl doare inima. E alb ca varul și e complet palid'

Potrivit unui comunicat de presă, de joi, al reprezentanţilor alpinistului, în următoarele zile, sportivul timişorean va începe aclimatizarea în zona masivului Annapurna, urmând ca în 10 aprilie să înceapă traseul spre tabăra de bază a muntelui Dhaulagiri.

"Colibăşanu va face echipă anul acesta cu Marius Gane (51), sportiv român de performanţă şi alpinist de mare altitudine, şi Peter Hámor (53), alpinistul slovac care a urcat pe toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din Himalaya. Cei trei sportivi vor avea o ascensiune fără oxigen şi fără ajutorul şerpaşilor", se arată în comunicat.

Deschiderea unei noi rute în Himalaya este un proiect mai vechi al lui Horia Colibăşanu.

"Deschiderea unei rute noi în Himalaya, la peste 8.000 de metri, este un proiect mai vechi, pentru care am mai avut câteva tentative. Cred în şansa acestui an pentru că şi colegii de expediţie, Marius Gane şi Peter Hámor, îşi doresc un astfel de proiect. Împreună, avem ani de experienţă în expediţii la mare altitudine mai mulţi decât vârsta oricăruia dintre noi. Peter şi cu mine am urcat deja pe Dhaulagiri, iar Marius are experienţa multor rute tehnice şi cu grad de dificultate ridicat. Doar vremea să ţină cu noi anul acesta. Suntem încrezători şi pornim cu pregătire fizică de luni de zile pentru a face faţă unui traseu pe care nu a mai călcat nimeni până acum", a declarat Horia Colibăşanu, la plecarea spre Himalaya.

Conform planului expediţiei, cei trei sportivi vor porni spre baza muntelui Dhaulagiri (8.167) în 10 aprilie.

În 16 aprilie, planifică să ajungă în tabăra de bază, iar din 19 aprilie vor începe aclimatizarea spre altitudine mai mare, vor pregăti ruta de urcare şi vor instala taberele intermediare spre vârf. Ascensiunea finală este planificată în perioada 15-25 mai, când este estimat intervalul de timp optim pentru expediţiile la peste 8.000 de metri. Sportivii au planificat întoarcerea în ţară la începutul lunii iunie.

În 2019 are loc cea de-a 21-a expediţie internaţională a lui Colibăşanu şi cea de-a 16-a în Himalaya.

Horia Colibăşanu este sportiv de performanţă, alpinist de mare altitudine, având în prezent în palmares ascensiuni de succes pe opt din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume.

Rezultatele sale sportive au fost apreciate şi de preşedintele Klaus Iohannis, care i-a acordat lui Horia Colibăşanu, în iunie 2017, cea mai importantă distincţie pe care o poate acorda: Ordinului Naţional "Steaua României", grad de Cavaler.

Cele mai notabile ascensiuni ale lui Colibăşanu sunt pe munţii Annapurna, K2 şi Dhaulagiri, trei din Top 5 munţi mortali din lume, potrivit The Economist (mai 2013).

Munţii pe care a urcat până acum Colibăşanu sunt: K2 (8.611 metri), Manaslu (8.163 metri), Dhaulagiri (8.167 metri), Shishapangma (8.027 metri), Annapurna (8.091 metri), Makalu (8.463 metri), Lhotse (8.516 metri), Everest (8.848 metri).

Horia Colibăşanu este singurul alpinist român care a primit distincţia "Spirit of Mountaineering", din partea British Alpine Club, primul şi cel mai prestigios club montan din lume.