Alro Slatina estimează restabilirea producției de aluminiu începând cu anul 2023

Managementul Alro Slatina se concentrează pe găsirea de soluţii pentru a restabili producţia de aluminiu electrolitic la nivelul anului 2021, începând cu anul 2023, sub rezerva preţurilor la energie de pe piaţă, se arată într-un comunicat al companiei, remis, luni, Bursei de Valori Bucureşti, conform Agerpres.

Producătorul de aluminiu este cel mai mare consumator de energie din România."Căutăm în mod activ soluţii pentru a asigura nevoile de energie pentru 2023 pentru toate cele cinci hale de electroliză şi, astfel, să ne păstrăm caracteristica de integrare pe verticală a afacerii noastre, deoarece credem că integrarea va rămâne pe termen lung unul dintre principalele avantaje ale modelului nostru de afaceri", a declarat Marian Năstase, preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro."Pe baza estimărilor noastre actuale, costurile de repornire pentru fiecare hală de electroliză pot fi în intervalul 10-12 milioane de dolari, în funcţie de preţurile materiilor prime la acel moment şi de perioada scursă din momentul plasării lor în conservare", a adăugat el.În 2022, compania implementează planul de producţie anunţat pentru a redimensiona producţia de aluminiu electrolitic şi de a lucra cu două din cinci hale de electroliză, luând în acelaşi timp măsurile tehnologice necesare pentru a permite o repornire rapidă şi eficientă atunci când condiţiile pieţei de energie revin la un nivel sustenabil.În plus, Alro se concentrează pe menţinerea numărului de angajaţi, în măsura maximă posibilă prin redistribuirea forţei de muncă a companiei, astfel încât să îi permită restabilirea producţiei de aluminiu electrolitic, în 2023, la nivelul anterior, într-o manieră lină şi eficientă.Pentru a atenua impactul asupra cifrei de afaceri a opririi temporare a producţiei celor trei hale de electroliză, Alro cumpără în prezent metal primar rece de pe piaţă.În acest fel, compania intenţionează să menţină sau chiar să crească producţia de produse prelucrate, în timp ce pentru produsele din aluminiu primar mai puţin profitabile, producţia va fi ajustată.Astfel, managementul Alro estimează că cifra de afaceri pentru 2022 se va menţine cel puţin la nivelul din 2021, planul de producţie adoptat fiind cea mai bună soluţie pentru condiţiile actuale de piaţă.La sfârşitul lui decembrie 2021, compania a anunţat că va diminua anul viitor activitatea de producţie a aluminiului primar, din cauza situaţiei de pe pieţele de energie şi gaze, dar va implementa măsuri tehnologice care să permită o repornire rapidă şi eficientă atunci când condiţiile din sectorul de energie vor reveni la normal.Alro este o subsidiară a Vimetco NV, companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală, şi este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitate, aceasta fiind de 265.000 tpa, 35.000 de tone pe an de aluminiu reciclat şi Turnătoria cu o capacitate de 335.000 de tone pe an de aluminiu turnat.Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt Uniunea Europeană, dar compania are exporturi şi în SUA şi Asia.Începând cu data de 18 martie 2019, Comitetul Index al Bursei de Valori Bucureşti a aprobat includerea ALRO în BET, indicele principal al pieţei. Acţiunile companiei au fost listate la Bursa de Valori Bucureşti încă din octombrie 1997.