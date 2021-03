'Am avut un acces de strănut și am apăsat pedala greșită' - Explicațiile șoferiței care a omorât două fete pe trotuar în București

Șoferița în vârstă de 56 de ani care, sâmbătă, a ucis două fete în cartierul bucureștean Andronache, după ce a intrat cu mașina pe trotuar, a fost reținută. Într-o declarația citată de Antena 3, ea a afirmat că accidentul s-a produs din cauza unei crize de strănut.

„In momentul in care m-am apropiat de capatul strazii unde trebuia sa fac dreapta, am avut un acces de stranut si am stranutat de 3-4 ori, am vrut sa franez dar am apasat pedala gresita, m-am panicat, m-am blocat si n-am mai stiut ce sa fac. Masina a lovit bordura, a intrat in persoanele de pe bordura si s-a oprit in gard. Au sarit airbag-urile si imediat ne-au scos alte persoane din masina si au inceput sa ne bata”, a declarat șoferița, potrivit sursei citate.

Sub influența alcoolului

„În baza probatorului administrat, polițiștii Brigăzii Rutiere au dispus masura reținerii pentru 24h față de conducătoarea auto, urmând ca aceasta să fie prezentată unității de parchet competente cu propunerea de a se dispune masura arestului preventiv. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului", anunță luni Brigada Rutieră din București.

Bătuți de rude

Sâmbătă după-amiază, o femeie de 57 de ani a pierdut controlul maşinii pe care o conducea pe o stradă în zona Andronache din Capitală, a lovit un stâlp, care s-a prăbuşit, după care maşina a fost proiectată pe trotuar, unde a accidentat mortal o fetiţă de 6 ani şi o fată de 21 ani. Cele două victime au fost transportate de urgenţă la spital, însă nu au mai putut fi salvate.

Imediat după accident, femeia de la volan a fost agresată de rudele fetelor accidentate, fiind transportată şi ea la spital. De asemenea, şi soţul femeii, aflat pe scaunul dreapta de lângă şofer, a fost scos din maşină de mulţimea furioasă şi a fost bătut.

În declaraţia dată la Poliţie, şoferiţa ar fi spus că are permis de conducere de mai multă vreme, însă nu conduce constant şi nu avea experienţă pe o maşină, având cutie automată de viteze. În acea zi s-ar fi urcat la volan pentru că soţul ei consumase băuturi alcoolice. La un moment dat, ar fi încurcat pedalele maşinii şi ar fi apăsat pe acceleraţie în loc de frână, ajungând cu maşina pe trotuar, unde le-a accidentat mortal pe cele două fete.