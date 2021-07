Am dat totul pe teren, am fi meritat un rezultat de egalitate cu Argentina, spune selecţionerul de rugby al României

Selecţionerul naţionalei de rugby a României, englezul Andy Robinson, s-a declarat mândru de evoluţia pe care ''Stejarii'' au avut-o sâmbătă seara, pe Stadionul Naţional ''Arcul de Triumf'' din Bucureşti, în meciul-test cu Argentina, pierdut de tricolori la mare luptă, cu 24-17.

Într-o declaraţie pentru site-ul FRR, Robinson a apreciat efortul jucătorilor români şi dorinţaa lor de a câştiga fiecare balon.

''A fost un meci foarte greu, însă jucătorii au muncit enorm pentru fiecare balon, pentru fiecare metru de teren. Au arătat o atitudine extraordinară şi sunt încântat de acest lucru. Sunt mândru de toată echipa, de felul în care au luptat, de atitudinea pe care au arătat-o, de felul în care s-au pregătit în aceste săptămâni. Sunt mândru nu doar de cei 23 de jucători care au evoluat în meciul cu Argentina, ci de toţi băieţii care au fost în cantonament pentru că toţi au muncit foarte mult. S-a creat o atmosferă foarte bună în cadrul echipei, o atmosferă la fel ca cea făcută de publicul extraordinar care a fost la meci'', a spus Robinson, conform sursei citate, informează Agerpres.

El a arătat că publicul a fost tot timpul în spatele jucătorilor, încurajându-i, susţinându-i.

''A fost inspiraţional. Acest stadion este inima rugbyului românesc şi de câte ori Stejarii joacă aici se creează o atmosferă senzaţională, care parcă împinge echipa înainte. Este păcat pentru toată lumea care iubeşte rugbyul românesc că nu am reuşit un rezultat de egalitate, am fi meritat cu siguranţă acest lucru după felul în care am jucat. Băieţii au dat totul pe teren, au jucat unul pentru celălalt, au fost curajoşi, iar aceste lucruri se văd în rezultatul final. Cred că este cel mai bun meci de când am preluat echipa şi cel mai bun lucru este că putem în continuare să progresăm, să facem lucrurile să fie şi mai bune'', a afirmat selecţionerul.

Andy Robinson a menţionat că jucătorii tineri au dat dovadă de valoare şi curaj fiind într-o formă foarte bună.

''Sunt jucători tineri care au avut evoluţii foarte bune pentru cluburile lor anul acesta, sunt într-o formă bună, foarte motivaţi şi au dat totul în teren, ceea ce le-am şi cerut să facă. De aceea am preferat să încep cu jucătorii tineri, să le ofer această şansă de a arăta că au puterea de a se ridica la nivelul oricărui adversar, ca în repriza a doua să putem continua să avem un nivel ridicat cu ajutorul jucătorilor mai experimentaţi. Vâzându-i pe Antonescu, Badiu, Macovei intrând în repriza secundă, şi felul în care au jucat, au fost o adevărată inspiraţie pentru toţi jucătorii de pe teren. Este un efort de echipă, un rezultat al echipei şi asta trebuie să repetăm totul timpul. Sper că au obţinut mult mai multă încredere în ei, dar mai avem în continuare foarte mult de muncit şi asta le voi reaminti tot timpul. Trebuie să munceşti mult, să te antrenezi şi dacă faci toate acestea, vor veni şi rezultatele, unele chiar foarte bune. Dar fără această muncă multă va fi imposibil să progresăm'', a mai spus Robinson.

Naţionala de rugby a Argentinei a învins cu scorul de 24-17 (17-9) reprezentativa României, într-un meci-test disputat sâmbătă seara, prilej cu care a fost inaugurat oficial Stadionul Naţional ''Arcul de Triumf'' din Bucureşti.

A fost cea de-a 9-a confruntare dintre cele două echipe, iar succesul a adus sud-americanilor, care ocupă poziţia a 9-a în ierarhia mondială (România este pe 18), şi Cupa Latină, trofeu care a fost pus pentru prima dată în joc în întâlnirile directe dintre cele două ţări. Trofeul se alătură celorlalte trei puse în joc în meciurile cu Georgia, Cupa Antim Ivireanu, cu Rusia, Cupa Kiseleff şi cu Statele Unite ale Americii, Cupa Pershing.

Într-o partidă în care ''pumele'' au dominat doar în momentele în care tricolorii au făcut inexactităţi în meci, replica ''Stejarilor'' a fost una extrem de bună şi viguroasă, iar rezultatul a fost decis de mici greşeli de disciplină în timpul jocului.

''Pumele'' au deschis în compania ''Stejarilor'' turneul pe care-l efectuează în luna iulie în care vor mai juca meciuri cu Ţara Galilor, campioana en titre din Six Nations.

România mai avea programat un meci test, cu Scoţia, pe 10 iulie, la Bucureşti, dar acesta a fost anulat din cauza mai multor teste pozitive la coronavirus în lotul echipei britanice.