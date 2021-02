'Am făcut un joc foarte bun. Puteam să mai marcăm', spune tehnicianul Hermannstadt după victoria împotriva FCSB

Tehnicianul echipei Hermannstadt, Liviu Ciobotariu, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 1-0, că formaţia sa a avut o evoluţie foarte bună şi ar fi putut să mai înscrie, potrivit news.ro.

“O victorie de moral. Aşteptam demult această victorie. În ultimele partide am tot avut evoluţii oscilante. Astăzi am făcut un joc foarte bun, am fost foarte bine organizaţi defensiv, ne-am creat şi trei sau patru ocazii de a marca, am avut şi şansă.

Îi felicit pe jucători pentru modul cum s-au luptat, cum au gestionat fiecare minut al jocului. Cred că puteam să mai marcăm pe contraatac, dar n-am fost inspiraţi la finalizare”, a spus Ciobotariu pentru posturile care transmit Liga I.

Formaţia FCSB a fost învinsă, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, arbitrat de Cătălin Popa.

A marcat Pires, în minutul 12, dintr-un penalti acordat pentru o intervenţie a lui Vlad la Bagaric.

În minutul 67, un gol al lui Buziuc a fost anulat pentru ofsaid.