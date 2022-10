'Am fost mai buni, mai tranşanţi', a afirmat Ancelotti după victoria Realului în El Clasico

"Am fost mai buni, mai tranşanţi, am gestionat mai bine jocul, chiar dacă ne presau. Defensiv, am fost buni la nivel colectiv. În prima repriză noi am câştigat meciul. Sunt trei puncte, dar trei puncte pe care le-am luat unui adversar direct", a spus Ancelotti."Am apăsat pe accelerator până la fluierul final, ne-am dorit această victorie. Dar intensitatea pe care am avut-o în prima repriză, nu o poţi avea tot timpul. Ideea de bază era să facem schimbări, dar nu am vrut să schimb dinamica meciului. În repriza secundă, Barcelona ne-a presat mai mult, ne-a pus în dificultate, dar noi am ştiut să suferim în apărare", a adăugat tehnicianul italian."Referitor la Benzema, îl simt mai bine la antrenamente, condiţia sa fizică se ameliorează pe zi ce trece. A făcut un meci bun, el poate câştiga Balonul de Aur şi ne vom bucura pentru el. Pentru că acest Balon de Aur, dacă îl va câştiga, va fi un pic şi al nostru", a conchis Ancelotti.Real Madrid a învins-o pe FC Barcelona cu scorul de 3-1, duminică, pe ''Santiago Bernabeu'', în cel de-al 250-lea episod din ''El Clasico'', în etapa a noua a campionatului de fotbal al Spaniei.Benzema, cu o zi înainte de decernarea ''Balonului de Aur'', la care este mare favorit, a deschis scorul în min. 12 pentru madrileni, după care Fede Valverde a dublat avantajul campioanei Europei (36). Barca a marcat golul de onoare pe final, prin Ferran Torres (83), însă Rodrygo a închis tabela, din penalty (90+1).