'Am greşit': Michael Bloomberg îşi cere scuze pentru percheziţiile arbitare de la New York

Fostul primar al New Yorkului Michael Bloomberg şi-a cerut scuze duminică pentru politica de reţineri şi percheziţii arbitrare ('stop-and-frisk') al cărei aprig apărător a fost până în prezent în numele luptei împotriva criminalităţii, relatează AFP, conform agerpres.ro.

"Am greşit şi îmi pare rău", a declarat miliardarul care a ţinut o cuvântare într-o biserică majoritar afro-americană din Brooklyn, întărind încă o dată ideea că se pregăteşte să se lanseze în cursa pentru Casa Albă.Luarea de poziţie a marcat o spectaculoasă schimbare cu 180 de grade din partea lui Michael Bloomberg care a apărat întotdeauna această metodă poliţienească foarte controversată, numeroase asociaţii denunţând o brutalitate inutilă."Cu timpul, am ajuns să înţeleg un lucru pe care multă vreme mi-a fost greu să îl recunosc: am greşit într-un punct important", a spus el. "Obiectivul nostru central era de a salva vieţi. Dar faptele sunt acestea: prea mulţi nevinovaţi au fost arestaţi şi o imensă majoritate dintre ei erau afro-americani sau latino-americani", a adăugat Michael Bloomberg."Este posibil să fi inclus, îmi pare rău să spun asta, pe unii dintre voi astăzi aici, sau pe copiii, nepoţii, vecinii, pe cei dragi", a continuat el.Fostul primar în vârstă de 77 de ani a făcut mai mulţi paşi în ultimele zile spre o candidatură la învestitura democrată, în special înregistrându-se candidat în statele Alabama şi Arkansas.Fondator al agenţiei de informaţii financiare care îi poartă numele, primar al New York-ului între 2002 şi 2013, Michael Bloomberg deţine una din primele zece averi din lume, estimată de Forbes la peste 50 miliarde de dolari.