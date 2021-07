Roberto Mancini, selecţionerul Italiei: Am meritat să câştigăm!

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Italiei, Roberto Mancini, a declarat vineri seara, după ce echipa sa a învins Belgia cu 2-1 şi s-a calificat în semifinalele EURO 2020, că victoria a fost una ''meritată'' pentru squadra azzurra, scrie AFP.

''Am meritat să câştigăm, jucătorii au fost extraordinari, chiar dacă am suferit puţin. Jucătorii au fost foarte buni. A fost un joc destul de deschis la început, mai greu a fost spre final când adversarul a presat. Nu nea-m propus un rezultat minim, ci am început cu dorinţa de a face maximul pe teren. Drumul este încă lung, mai sunt două meciuri grele, vom vedea'', a spus selecţionerul Mancini.

La rândul său, portarul Gianluigi Donnarumma, a afirmat: ''Nu am considerat niciodată meciul închis...Suntem un grup extraordinar, acest grup nu renunţă. Suntem acum în semifinale, hai să o jucăm şi să ne îndreptăm încet spre obiectivul nostru. Este prima mea competiţie importantă şi scopul este să merg cât mai departe cu acest tricou. Sper să reuşim şi să realizăm visul tuturor. Am fost puţin nervoşi la pauză după ce Belgia a marcat din penalty, dar ne-am liniştit imediat pentru că mai erau 45 de minute de joc. Am mai avut şanse să înscriem din nou, dar important este că am câştigat'', a mai spus el, citate de Agerpres.

Şi fundaşul Leonardo Bonucci a fost de părere că cel mai important este grupul de jucători.

''Încă odată, ne-am demonstrat valoarea, abnegaţia, puterea de a suferi dar şi dorinţa de a câştiga. Totul s-a întâmplat din nou în această seară. Aceasta este cea mai importantă satisfacţie. În fiecare zi adăugăm ceva acestei aventuri, fiecare dintre noi adaugă ceva, dar important este grupul'', a spus acesta.

Naţionala de fotbal a Italiei s-a calificat în semifinalele EURO 2020, după ce a învins echipa Belgiei cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, pe Fussball Arena din Munchen, în al doilea sfert de finală al competiţiei.

În penultimul act, Italia, care pare să-l fi pierdut pe inimosul Spinazzola (accidentat), o va înfrunta pe Spania, marţi, la Londra. Pentru Squadra Azzurra poate fi o revanşă după finala pierdută la scor (0-4) în 2012.