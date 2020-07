'Am pierdut un meci pe care nu trebuia să-l pierdem - Consider că am avut un joc mai consistent', spune antrenorul FCSB

Antrenorul FCSB, Bogdan Argeş Vintilă, consideră că echipa sa nu trebuia să piardă meciul cu CS Universitatea Craiova, deoarece a jucat ma bine, potrivit news.ro.

"Am pierdut un meci pe care nu trebuia să-l pierdem. Consider că am avut un joc mai consistent, dar din păcate am făcut nişte greşeli simple. Când adversarul te bate din două penaltiuri e foarte greu de vorbit. Cand ai penalti şi nu îl primeşti e şi mai greu. Sunt supărat, vă daţi seama că mi-aş fi dorit să câştigăm, dar ăsta e fotbalul. Nu fac analiza arbitrajului acum, consider că mai puteam să mai marcăm, nu numai în acest meci, ci în toate meciurile de când a început acest final de campionat. Sunt foarte supărat că nu am reuşit să marcăm, ne creăm ocazii, dar nu reuşim să marcăm.

E o lipsă de încredere, dar jucătorii mei joacă, îşi ceează ocazii, avem calitate, dar din păcate nu reuşim să marcăm şi să câştigăm. Avem cele două victorii cu Dinamo, dar nu sunt de ajuns. (n.r. - schimbarea lui Petre la pauză) Am avut ne voie de... Nu, mi-am dorim ca Dumi să profite de pasul în spate al apărării adverse, are o viteză mai bună, dar nu am reuşit deloc. Jucătorii au fost nervoşi probabil din cauza manierii de arbitraj. Ei simt din teren mult mai pregnant. Vom vedea ce va hotărî conducerea clubului (n.r. - privind situţia lui), aia se va întâmpla.

E o meserie pe care mi-am asumat-o şi nu am probleme, indiferent ce se va întâmpla în viitor cu mine. Nu ne pică bine această înfrângere, trebuie să reuşim să strângem rândurile şi să ne pregătim mult mai bine pentru că urmează încă un joc cu CFR şi apoi finala Cupei României. Trebuie să adunăm tot ce e mai bun din fiecare meci în parte şi să strângem rândurile şi să ne regrupăm ca jocul nostru să fie mai concludent şi cu mai multe goluri şi să reuşim să câştigăm. În fotbal nu se termină nimic azi", a declarat Vintilă, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1) echipa FCSB, în etapa a şaptea a play-off-ului Ligii I. Au marcat Cicâldău '24 (p) şi Nistor '55 (p) pentru gazde, respectiv Cristea '37 pentru oaspeţi. În urma acestui rezultat, oltenii s-au desprins în fruntea clasamentului, la patru puncte de CFR Cluj, care va evolua luni, în aceeaşi etapă.