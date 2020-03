AMÂNAREA ratelor la creditele bancare și la ratele de leasing pe o perioada de 6 luni, propune prin lege Călin Popescu Tăriceanu

Amanarea ratelor la creditele bancare și la ratele de leasing pe o perioada de 6 luni prevede un amendament pe care președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat, luni seară, că îl va propune marți în Parlament la proiectul de lege privind unele facilități fiscale pentru români în contextul pandemiei de coronavirus.

„Maine cand va incepe dezbaterea proiectului la Senat eu voi adauga un amendament si anume amanarea, de asemenea, a ratelor la creditele bancare si la ratele de leasing, pe o perioada de 6 luni, urmand ca Ministerul de Finante sa crediteze bancile care au facut aceste finantari cu valoarea ratelor si a dobanzilor.

Cred ca toate aceste masuri sunt esentiale, care din pacate nu sunt adoptate pana in acest moment de guvern. Si am hotarat sa facem noi aceasta propunere legislativa, sa mergem pe o procedura de urgenta, in asa fel incat sa grabim lucrurile si sa dam o anumita siguranta mediului economic ca nu vor fi lasati de izbeliste, ca firmele nu vor fi lasate sa se inchida, sa dea faliment, ca nu vom lasa locurile de munca sa se piarda. Este foarte important sa avem grija de ceea ce se intampla cu economia. Criza sanitara nu va dura o vesnicie, va dura ceva timp. Noi nu putem sa lasam sau sa asteptam cu mainile incrucisate, asa cum pare sa faca Guvernul in acest moment, trebuie sa venim cu solutii si acestea sunt solutiile pe care noi le-am propus astazi”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Citește și: 'ERAM FERICIŢI ŞI NU ŞTIAM' - Editorial viral online, scris de un jurnalist spaniol

Călin Popescu Tăriceanu a dat detalii din ședința de urgență cu liderul PSD, Marcel Cioalcu, și președintele PRO România, Victor Ponta.

„Impreuna cu presedintele PSD Marcel Ciolacu si presedintele Pro Romania Victor Ponta am avut astazi o reuniune la care am analizat diferite propuneri facute de grupul de specialisti pe care noi l-am solicitat sa lucreze cu noi, sa ne dea anumite sugestii, propuneri – specialisti din domeniul finantelor, din domeniul bancar, din domeniul economiei, ma refer la asociatii profesionale. Aceasta intalnire s-a soldat cu o propunere legislativa pe care noi am depus-o astazi la Parlament si care vizeaza doua elemente importante si anume:

1) amanarea la plata a contributiilor societatilor si persoanelor fizice la bugetul de stat pe o perioada de 3 luni, simultan cu esalonarea platii acestora pe urmatoarele 12 luni, in proportie de 50%.

2) al doilea lucru este problema platii utilitatilor. Propunerea legislativa vizeaza amanarea pe 3 luni a platii utilitatilor – sigur ca daca aceasta criza se va extinde mai mult va trebui probabil sa prelungim acest termen – si esalonarea platii lor in urmatoarele 12 luni”, a mai spus Călin Popescu Tăriceanu.