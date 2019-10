Amatorii de suveniruri din intreaga lume sunt în alertă: Dave Mustaine își scoate la vânzare instrumentele folosite de-a lungul carierei

Dave Mustaine, liderul trupei Megadeth, va scoate la vânzare mai mult de 150 de instrumente şi aparatură folosite de-a lungul carierei, între care chitare ce-i poartă semnătura, amplificatoare şi pedale, scrie rollingstone.com, potrivit news.ro.

„Când ai cântat atâta timp cum am făcut eu, ajungi să strângi o adevărată colecţie de aparatură. Sunt instrumente minunate şi reprezintă peste 40 de ani de cântat, dar am mai multe decât aş putea folosi”, a spus Mustaine în prezentarea vânzării. „Datorez atât de mult fanilor mei. Dacă nu ar fi fost ei, nu aş fi avut nici măcar aceste echipamente. Prefer să le dau lor înapoi decât să le las să zacă şi să strângă praf”.

Magazinul online al lui Dave Mustaine de pe Reverb.com va fi deschis pe 4 noiembrie.

La vânzare vor fi scoase peste 20 de chitare cu semnătura lui Mustaine - între ele, „Holy Grail” (locul 1 între cele 33 realizate) şi „Zero Korina” (#10 dintre 50 realizate) - şi setul de tobe Akai MCP1000 folosit în concertele Megadeth.

„Am multe, multe echipamente. (...) Treaba mea este să dau totul cu o chitară, astfel încât atunci când ajunge în mâinile altcuiva să pot spune «Asta este chitara care a scris Holy Wars»”, a mai spus muzicianul în vârstă de 58 de ani.

Citește și: Traian Berbeceanu a EXPLODAT la adresa șefilor numiți politic din Poliție , după ce un luptător de la trupele speciale ale IPJ Alba a MURIT subit

Recent, pe Reverb şi-au mai vândut instrumentele unii ca Green Day, Linkin Park, Mastodon şi Moby.

Liderul Megadeth, care în iunie a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer la gât, iar în septembrie a spus că a primit un pronostic „foarte bun”, a adăugat: „Când voi muri, nu vreau să am o chitară în sicriu. Unii vor să fie înmormântaţi cu lucruri - Nu vreau să mor. Vreau să trăiesc veşnic”.

Dave Mustaine a fondat Megadeth, în 1983, imediat după ce a părăsit formaţia Metallica.

Megadeth, originară din Los Angeles, face parte din Big 4 (Big Four of Thrash), alături de Metallica, Slayer şi Anthrax. Grupul a lansat 15 albume de studio, vândute în peste 50 de milioane de copii la nivel mondial. Între cele mai cunoscute titluri se numără „Rust in Peace” (1990), „Countdown to Extinction” (1992) şi „Youthanasia” (1994). Cel mai recent material de studio apărut este „Dystopia” (2016).

Megadeth a fost nominalizată de 11 ori la premiile Grammy, însă nu a primit niciun trofeu.