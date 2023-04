Ambasadorul SUA, discuții la Ministerul Transporturilor despre dezvoltarea infrastructurii în România: PNRR nu va suferi modificări majore

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirmă că a discutat cu ambasadoarea SUA în România, Kathleen Kavalec, despre infrastructura din România, dând asigurări că proiectele vor avea continuitate indiferent de schimbările politice. ”Am indicat existenţa unui acord, la nivelul Coaliţiei de guvernare, conform căruia, indiferent cine va conduce Executivul, Planul investiţional nu va suferi modificări majore”, arată el, scrie News.ro.

”Discuţii constructive despre infrastructura din România cu Excelenţa sa, Ambasadoarea SUA în România, Kathleen Kavalec. Proiectele vor avea continuitate indiferent de schimbările politice. Este un punct foarte important pe care l-am subliniat şi am indicat existenţa unui acord, la nivelul Coaliţiei de guvernare, conform căruia, indiferent cine va conduce Executivul, Planul investiţional nu va suferi modificări majore”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că atenţia autorităţilor române şi a Ministerului Transporturilor, în special, se concentrează pe atragerea fondurilor alocate prin PNRR.

”Un aspect important al întâlnirii a vizat discuţiile pe care le-am avut recent cu partea poloneză despre două proiecte importante: Rail2Sea şi Via Carpatia. I-am transmis Excelenţei sale că Ministerul român al Transporturilor urmează să găzduiască anul acesta un summit pe tema infrastructurii mari de transport, la care sunt invitaţi miniştrii transporturilor din ţările est europene. De altfel, rolul României în regiune este apreciat şi din perspectiva sprijinului acordat Ucrainei, în special în ceea ce priveşte asigurarea coridoarelor necesare transporturilor de cereale. În acest context am precizat că, prin eforturile CFR Infrastructură, am repus în circulaţie anul trecut linia de cale ferată cu ecartament larg din Portul Galaţi. Am subliniat şi eforturile pe care statul român le-a făcut pentru dezvoltarea Portului Constanţa, începând de anul trecut. Am abordat inclusiv problema măsurătorilor pe Dunăre în urma informaţiilor potrivit cărora partea ucraineană a dragat pe Braţul Chilia şi Canalul Bâstroe”, a menţionat Grindeanu.