Ambasadorul statului Israel în România: 'Mihnea Constantinescu a fost un diplomat care şi-a îndeplinit misiunea în mod profesionist, onest şi decent'

Asociaţia Mihnea Constantinescu a fost lansată, joi, în prezenţa ambasadorului statului Israel în România, David Saranga, şi a vicepremierului Ana Birchall, potrivit agerpres.ro.

Ambasadorul Israelului a afirmat că ambasadorul Mihnea Constantinescu a fost "un diplomat care şi-a îndeplinit misiunea în mod profesionist, onest şi decent" şi şi-a exprimat speranţa că prin această asociaţie proiectele acestuia vor fi continuate.

"Nu vom uita contribuţiile pe care le-a adus atât România, cât şi comunitatea internaţională inclusiv prin preşedinţia Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului. Eforturile lui au dus la adoptarea de către IHRA a definiţiei de lucru a antisemitismului în mai 2016, care a fost urmată un an mai târziu de adoptarea şi din partea României. Mihnea Constantinescu rămâne în amintirea noastră un prieten adevărat al poporului evreu. (...) Mihnea a fost un mentor şi un exemplu pentru multe generaţii de diplomaţie. (...) Va rămâne unul dintre cei mai respectaţi ambasadori, un exemplu de profesionalism în diplomaţie şi un exemplu de umanitate şi eleganţă. Proiectele sale nu vor rămâne doar în memorie, ele sunt implementate în fiecare zi. Sper că prin Asociaţia Mihnea Constantinescu pe care o lansăm în această seară vom continua misiunea lui Mihnea", a spus David Saranga.

El a povestit că s-a întâlnit prima oară cu Mihnea Constantinescu în 1995 la Ierusalim când acesta îl însoţea pe fostul ministru de Externe Adrian Severin.

"Încet, încet am devenit prieteni şi când eram aici între anii 1997 şi 2000 Mihnea a fost mereu alături de mine. Eu eram un diplomat tânăr şi întotdeauna uşa lui Mihnea era deschisă pentru orice am avut nevoie şi orice am întrebat. După ce am primit mandatul de ambasador l-am anunţat că vin şi mi-a răspuns într-un mod foarte prietenos ca de obicei şi ar fi trebuit să ne întâlnim aici în România. Din nefericire nu am reuşit să-l revăd", a spus ambasadorul Israelului.

Vicepremierul Ana Birchall a arătat că doreşte să devină membru al Asociaţiei şi a povestit când l-a întâlnit prima oară pe diplomatul Mihnea Constantinescu.

"Faptul că eu sunt astăzi aici în faţa dumneavoastră este exclusiv datorită lui Mihnea. (...) Îmi aduc aminte că ne-am întâlnit în 2001 şi de atunci s-a ţinut de capul meu aproape un an de zile să-mi dau demisia de pe Wall Street şi să vin acasă şi vă spun că în toate momentele mele frumoase sau mai puţin frumoase din cariera mea profesională Mihnea a fost o constantă, tot timpul m-a sprijinit. M-am supărat pe el când îmi era greu şi îi reproşam că 'numai din cauza ta mi s-a întâmplat asta pentru că tu m-ai determinat să vin acasă', dar am şi împărtăşit foarte multe momente de bucurie şi de mici sau mai mari succese, dar şi de tristeţe. (...) Pentru mine Mihnea a fost nu numai ca un frate mai mare, dar a fost omul care de fiecare dată când îmi era mai greu ştiam că o să fie acolo pentru mine indiferent de circumstanţe, oră, moment, indiferent de cât de ocupat era, indiferent de câte nopţi a dormit la Ministerul de Externe. Ceea ce a lăsat Mihnea în urmă este o moştenire care ne obligă să poată să fie dusă mai departe prin fiecare dintre noi", a afirmat ea.

Nepoata lui Mihnea Constantinescu, Cora Minodora Stăvărescu, a afirmat că unchiul său a fost "o legendă a României".

"Noi, familia, dorim ca Mihnea să aparţină tuturor. Mihnea trebuie povestit şi împărtăşit mai departe şi acest lucru dorim să-l facem cu ajutorul dumneavoastră. Noi, familia, suntem prea mici să continuăm spiritul lui Mihnea, doar cu dumneavoastră, împreună, putem să reconstituim fragmentele pe care spiritul său le-a lăsat şi în dumneavoastră, pe acel Mihnea care şi-a iubit cu pasiune munca şi şi-a dăruit cu generozitate mintea şi inima oricui avea nevoie de el", a spus ea.

Printre cei care au mai participat la evenimentul care a avut loc la reşedinţa ambasadorului Israelului s-au numărat: preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, foştii premieri Adrian Năstase şi Petre Roman, ambasadorul Adrian Cioroianu, parlamentarii PNL Cătălin Predoiu şi Iuliana Scântei, preşedintele Pro România, Victor Ponta, preşedintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, fostul ministru Mihnea Costoiu, fostul europarlamentar Adrian Severin.

Diplomat de carieră, Mihnea Constantinescu a deţinut în perioada mai multor guvernări funcţiile de director al Cancelariei primului ministru, consilier de stat sau consilier diplomatic, secretar de stat şi director general pentru afaceri politice în Ministerul Afacerilor Externe. A fost purtător de cuvânt al premierului Petre Roman şi director de cabinet al premierilor Theodor Stolojan, Adrian Năstase şi Călin Popescu-Tăriceanu. A fost şi asistent personal al premierului Petre Roman, precum şi director de cabinet al lui Mircea Geoană, când acesta era ministru de Externe. El a murit, anul trecut, la vârsta de 57 de ani.