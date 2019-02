Ambasadorul SUA îi ia apărarea lui Kovesi: ' Este extrem de dezamăgitor să vedem încă o încercare aparentă de a o discredita'

Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, a ajuns să ia apărarea persoanelor cercetate penal. Diplomatul afirmă că este dezamăgit de ancheta care o priveşte pe Kovesi, catalogând-o ca "o încercare aparentă de a o discredita".

"Avem încredere în experienţa profesională a Laurei Codruţa Kovesi în România şi susţinem eforturile ei de a căuta oportunităţi profesionale în comunitatea internaţională. Este extrem de dezamăgitor să vedem încă o încercare aparentă de a o discredita. Îi urăm succes", arată Ambasada SUA într-un răspuns pentru G4Media.ro legat de dosarul deschis fostei șefe DNA.

Reacția ambasadorului vine după ce fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, a anunțat miercuri seară că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Ea susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.că este suspect într-un dosar în care i se aduc acuzații de abuz în serviciu.

"S-a prezentat un polițist la domiciliul meu și am primit o citație din partea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție în calitate de suspect pentru infracțiunile de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citație vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii, dar probabil este tot o coincidență faptul că inițial am fost anunțată de procedura din Parlamentul European, am înțeles că audierea urma să fie pe data de 18 februarie, mi-am cumpărat bilet de avion pentru data de vineri, ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. În acest sens, chiar am fost astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă termen în data de luni și a cererea de amânare am depous biletul de avion din care rezulta că data de vineri urma să plec din țară. La nici câteva câteva ore după ce am depus această cerere din care rezulta că eu voi fi plecată din țară pentru această audiere am primit această citație", a declarat Laura Codruța Kovesi, la Europa FM.

Procurorul de caz, Adina Florea, a declarat, joi, că dosarul a fost deschis în urma unei sesizări din decembrie 2018 a lui Sebastian Ghiță, iar speța este tratată ca oricare alta, fără a fi analizată cu dublă măsură.

