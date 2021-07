Ambasadorul SUA în Republica Moldova: Susținem prioritățile și cerințele noului guvern. Avem o șansă unică acum și nu vrem să o pierdem

Republica Moldova va primi și mai mult suport din partea partenerilor externi și partenerilor de dezvoltare. La fel, Statele Unite al Americii și Uniunea Europeană își vor majora suportul pentru R. Moldova, deoarece aceasta este o șansă unică. Declarații în acest sens au fost făcute de Dereck J. Hogan, ambasadorul SUA în R Moldova, în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă.

„Asistența internațională va veni și acum va veni mai multă asistență. Pentru ce? Pentru a susține prioritățile și cerințele noului guvern. Dacă guvernul va arăta determinare pentru a rezolva problemele grave de aici, partenerii de dezvoltare, inclusiv Fondul Monetar, inclusiv Banca Mondială și, desigur, Statele Unite și Uniunea Europeană – toți vom majora suportul nostru, pentru că avem o șansă unică acum și nu vrem să pierdem această oportunitate. Eu văd și vreau ca această țară să înțeleagă că societatea internațională este alături de ea, întotdeauna am fost și vom rămâne parteneri de încredere și împreună vom obține mult mai mult succes”, a declarat Dereck J. Hogan în cadrul interviului.

În cadrul aceluiași interviu, ambasadorul s-a referit și la securitatea informațională a R. Moldova și la propaganda rusă care își lasă amprenta asupra deciziilor cetățenilor, când e vorba despre un fenomen sau altul.

„Securitatea cibernetică și cea informațională reprezintă o vulnerabilitate foarte mare pentru Republica Moldova și pentru societatea Republicii Moldova. Și, mai ales, propaganda specială din Federația Rusă vedem cum a jucat un rol destabilizator aici, în Republica Moldova. În același timp, noi am văzut și suntem foarte bucuroși de asta că presa independentă a contraatacat această amenințare a informației imparțiale cu informația adevărată. Noi am învestit foarte mult în dezvoltarea presei independente și am văzut cum societatea Republicii Moldova a devenit mult mai educată și informată referitor la dezinformarea autohtonă și din străinătate. Eu cred că această tendință va crește în continuare”, a spus ambasadorul.

În final, Dereck J. Hogan a venit cu un mesaj pentru cetățenii R. Moldova cu ocazia aniversării a 30 de ani de independență: „Vă doresc succese în continuare! Ați depășit multe crize, ați depășit multe provocări, desigur mult mai multe provocări vă așteaptă, dar împreună le putem depăși pe toate și, dacă rămânem ferm pe această cale, vom avea mult mai mult succes.”

În 2 zile, Dereck J. Hogan va părăsi R. Moldova. În locul acestuia, în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar în Republica Moldova vine Kent Doyle Logsdon, numit în această funcție de președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, conform deschide.md