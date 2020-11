Ambasadorul SUA intervine și în afacerile PMB - Este nevoie să existe o rezoluţie pentru desfiinţarea companiilor deţinute de municipalitate

Ambasadorul SUA la Bucureşti Adrian Zuckerman a declarat că este necesară transparenţa la Primăria Capitalei şi de o desfiinţare a companiilor deţinute de municipalitate. El a adăugat că a discutat cu edilul general Nicuşor Dan despre construirea unor adăposturi şi locuinţe pentru victimele traficului de persoane şi că este foarte entuziasmat că PMB va fi condusă de un primar atât de dinamic.

„Aşteptăm să lucrăm cu noul primar Nicuşor Dan în mai multe proiecte. Apreciem transparenţa de care aţi dat dovadă până acum şi transparenţa în toate deciziile legate de oraş pe care aţi promis că o veţi arăta. Mulţumim pentru soluţiile dumneavostră practice şi inteligente referitoare la mai multe probleme cu care se confruntă Bucureştiul acum. Oamenii trebuie să ştie cum le sunt cheltuiţi banii, este nevoie de transparenţă. Este nevoie să existe o rezoluţie pentru desfiinţarea companiilor deţinute de municipalitate. Au existat decizii ale instanţelor în trecut referitoare la desfiinţarea acestor companii, dar ele continuă să funcţioneze. Sunt o sursă de privilegii politice, înăbuşă competiţia şi nu sunt bune pentru cetăţenii Bucureştiului. Aşteptăm rezolvarea acestor probleme”, a afirmat Adrian Zuckerman luni la sediul ambasadei SUA în România.

Diplomatul american a mai spus că traficul de persoane este un subiect foarte important şi discuţiile cu Nicuşor Dan au decurs foarte bine în ceea ce priveşte construirea pe viitor a unor locuinţe şi adăposturi pentru victimele traficului uman.

„Săptămâna trecută am anunţat o finanţare de 6.000 de dolari pentru proiectul IJM (International Justice Mission – n.r.) prin care să fie oferită asistenţă în combaterea traficului de persoane. Traficul de persoane a fost un subiect important, prioritar pentru ambasada aceasta, de când am preluat eu mandatul şi vom continua în această direcţie. Am avut o discuţie excelentă cu noul primar privind construirea de adăposturi şi locuinţe pentru victimele traficului de persoane, în aşa fel încât acestea fie reintegrate în societate şi să se răspundă nevoilor lor, după ce au fost salvate”, a completat Zuckerman.

Ambasadorul SUA la Bucureşti a adăugat că şi-a luat angajamentul în rezolvarea problemelor de transport şi infrastructură din Capitală.

„Aşteptăm să lucrăm cu noul primar în problemele de transport, infrastructură şi ne-am luat angajamentul să sprijim rezolvarea acestor probleme. Cred că tărie că în acest an în special e timpul renaşterii României. Sunt foarte entuziasmat că Bucureştiul are un nou primar atât de dinamic şi va transforma Bucureştiul nu doar în capitala României, ci sper că şi a Europei astfel încât Bucureştiul să îşi recapte locul pe care l-a avut în ceea ce priveşte arta, teatrul, literatură şi să fie recunoscut pentru asta”, a conchis Adrian Zuckerman.

Ambasadorul SUA în România a avut discuţii, luni la sediul ambasadei, cu premierul Ludovic Orban şi cu primarul general în funcţie Nicuşor Dan.