Amendament în Senat: Firmele cu un plan de restructurare aprobat pot participa la licitații

Comisia de Buget a Senatului a adoptat, marți, un raport de admitere, cu amendamente, a legii de aprobare a Ordonanței Guvernului privind restructurarea financiară. Senatorii au aprobat un amendament prin care firmele care au un plan de restructurare financiară aprobat pot participa la licitații, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Eugen Teodorovici a luat decizia! Ce se întâmplă cu proiectul privind închisoarea pentru datornici

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a propus, marți, două amendamente la Ordonanța Guvernului 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Teodorovici a propus ca firmele care au un plan de restructurare financiară aprobat să poată participa la licitațiile pentru contracte de achiziții publice.

"În zona de insolvență, propunerea noastră este să intre și firmele care au plan de restructurare aprobat. Mergem pentru a elimina partea de accesorii și în zona de insolvență. Al doilea amendament a fost cel legat de posibilitatea ca acele companii cărora li se aplică ordonanța 6, această parte de restructurare financiară, să poată participa și la licitațiile de care știți foarte bine că se leagă foarte multe întreprinderi din România. Se referă la acea companie care vine și solicită aplicarea ordonanței 6, această restructurare financiară, să poată să participe, după ce a depus notificarea, la partea de achiziție publică. Companiile spun că trebuie să am această posibilitate ca acel plan pe care, eu am spus că mi-l eșalonez, tu Fisc l-ai acceptat, și s-a aplicat planul de restructurare financiară. Practic am șters accesoriile și, până la un anumit procent din principal, lasă-mă să și fac activitate economică. Pe legea actuală ei nu au voie să participe la licitații, pentru că au cazierul fiscal, care indică o situație în afara legii", a declarat Eugen Teodorovici.

Ministrul de Finanțe a explicat că prin documentația de atribuire a contractelor se pot pune anumite condiții pentru ca firmele care nu au confirmat un angajament să nu poată participa.

"Nu vorbim de spețe anume, de o firmă de apartament sau de alta. Acolo știți foarte bine că prin partea de documentație de atribuire se pot pune anumite condiții astfel încât firmele care nu au confirmat ce spuneau în contract ca și angajament să nu mai participe. Legea astăzi prevede acest lucru. Noi vorbim de zona fiscală astfel încât firmele și în special cele din România, cele cu capital românesc să poată să devină cât mai active și să poată să crească pentru că asta ne dorim cu toții", a spus Teodorovici.

Citește și: Interesant! Procurorul care se ocupă de cazul Caracal a intrat în concediu medical

Potrivit senatorului PSD, proiectul de lege ar putea fi inclus pe ordinea de zi de miercuri a plenului din Senat, pentru vot.

Senatorul PNL Florin Cîțu reclamă această modificare legislativă și spune că este "cu dedicație" pentru anumite firme cu datorii la stat.

"Ce a fost introdus astăzi în acest proiect de lege este clar cu dedicație pentru anumite firme. O firmă care a lucrat cu statul are datorii la stat. Statul a acoperit acele datorii din împrumuturi cu dobândă iar acea firmă este în insolvență iar astăzi Eugen Teodorovici vine și propune acelei firme să intre în restructurare și să poată participa la alte licitații ca cele la care a participat și a dat țeapă și trebuie doar să plătească o sumă foarte mică", a declarat Cîțu.

Ministerul Finanțelor Publice a elaborat procedura de aplicare a restructurării obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 ale debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mari sau egale cu un milion de lei şi au lansat-o în dezbatere publică.

Conform proiectului, consultat de MEDIAFAX, pentru diminuarea arieratelor au fost luate în calcul 2 scenarii, care propun instituirea unor măsuri de acordare a unor facilităţi fiscale în funcţie de valoarea obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, astfel:

1. măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei, bazată pe un plan de restructurare, plată eşalonată şi supraveghere fiscală pe perioada înlesnirii;

2. anularea accesoriilor în cazul datoriilor sub un milion lei sau a celor peste un milion care nu pot beneficia de restructurare (eşalonare, reorganizare, insolvenţă) dacă obligaţiile bugetare principale se achită până la 30 noiembrie 2019.

Citește și: Adevarul despre pensii- Dan Barna aruncă bomba

Pentru măsura restructurării, impactul a luat în considerare contribuabilii care îndeplinesc condiţia arieratelor peste 1 milion lei. A fost luată în calcul ipoteza că 5% din contribuabili aplică pentru scenariul reducerii cu 40% a obligaţiilor bugetare restante.

Pentru măsura restructurarii, impactul a luat în considerare contribuabilii care indeplinesc conditia arieratelor peste 1 milion lei. A fost luată în calcul ipoteza că 3% din contribuabili aplică pentru scenariul reducerii cu 50% a obligaţiilor bugetare restante.