Amenințat cu destituirea, Donald Trump spune că e IMPOSIBIL de demis: 'Nu sunteţi în măsură să mă destituiţi'

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări luni că Congresul "nu este în măsură" să-l destituie, o ipoteză avansată de aleşii democraţi care se bazează pe raportul de anchetă privind ingerinţa rusă în prezidenţialele din 2016, relatează AFP.

"Numai delictele grave sau infracţiunile pot duce la o destituire", a scris Donald Trump pe Twitter, informează agerpres.ro.

"Nu am comis niciun delict (nici conspiraţie, nici obstrucţionare) deci nu sunteţi în măsură să mă destituiţi", a adăugat el.

După 22 de luni de anchetă, procurorul special Robert Mueller a ajuns la concluzia că nu a existat nicio înţelegere între echipa de campanie a republicanului Donald Trump şi Moscova, în raportul său publicat joi.

Însă, chiar dacă Trump şi-a proclamat victoria, apreciind că este total exonerat, aceste concluzii nu l-au exonerat de suspiciunile de obstrucţionare a justiţiei.

Robert Mueller a arătat în special că Donald Trump a încercat să-i facă ancheta să eşueze, încercând să-l concedieze.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren, candidată la Casă Albă, a cerut vineri lansarea unei proceduri de destituire vizându-l pe preşedinte pentru obstrucţionarea justiţiei, un delict despre care ea crede că este dovedit de raportul procurorului special Robert Mueller.

Alţi democraţi, care cred că această bătălie este pierdută de dinainte, sunt reticenţi. Ei se tem că vor plăti preţul pentru un astfel de demers la votul pentru alegerile prezidenţiale din 2020.

Potrivit majorităţii experţilor în drept constituţional, ipoteza unei destituiri a lui Donald Trump rămâne o eventualitate foarte îndepărtată în situaţia actuală.

Această procedură de punere sub acuzare, cunoscută în engleză sub numele de "impeachment", ia forma unui proces în faţa corpului legislativ. Or, Senatul american şi-a conservat majoritatea republicană în urma alegerilor parţiale legislative din noiembrie.

