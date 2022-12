American Corner va fi inaugurat miercuri la Biblioteca ASTRA

American Corner Sibiu, centru public de resurse şi informare care promovează valorile culturale şi democratice comune ale Statelor Unite ale Americii şi României, va fi inaugurat miercuri, 7 decembrie, la Biblioteca ASTRA, informeaz[ Agerpres.

Acesta este cel de-al zecelea centru din programul American Corners, care se desfăşoară în bibliotecile din Bacău, Baia Mare, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Timişoara şi Târgu Mureş.

Proiectul este realizat cu susţinerea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România şi a Consiliului Judeţean Sibiu, informează un comunicat al Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu, transmis marţi AGERPRES.

Primul eveniment destinat publicului, din seria celor organizate de American Corner Sibiu şi Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, este The Transatlantic Literary Bridge/ Fiction and Poetry Talk/ from Sibiu to the USA - un dialog între scriitorii de origine sibiană Andrei Codrescu şi Radu Vancu.

Această întâlnire are ca temă literatura şi poezia aflate la confluenţa dintre milenii, în două spaţii culturale diferite.

***

Programul American Corners din România a început în anul 2005.

În prezent, există nouă centre American Corner active, care fac parte din reţeaua globală de peste 600 de centre, în peste 150 de ţări.

Programul urmăreşte promovarea înţelegerii şi a cooperării între Statele Unite ale Americii şi România, furnizând informaţii precise şi diverse despre Statele Unite, privind o serie de teme care vor contribui la dezvoltarea comunicării şi a schimburilor culturale dintre cele două ţări.

''Pe lângă faptul că oferă acces la informaţii de încredere şi actualizate despre SUA, prin intermediul unor resurse tipărite şi pe suport electronic, centrele American Corner organizează programe interactive culturale, educative şi de învăţare a limbii engleze. American Corners oferă un mediu primitor şi plin de inspiraţie, personal instruit şi tehnologiile moderne necesare pentru a crea legături cu românii, atât în persoană cât şi virtual, susţinând politicile Guvernului SUA, pentru o mai bună înţelegere a istoriei şi a valorilor culturale americane'', se arată în comunicat.

În toate aceste centre, publicul interesat are acces gratuit la resursele, serviciile şi programele oferite.