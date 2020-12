Americanca Sofia Kenin, aleasă jucătoarea anului în circuitul WTA

Americanca Sofia Kenin a fost aleasă jucătoarea anului 2020 în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA) după ce a obţinut prima sa victorie într-un turneu de Mare Şlem, la Australian Open, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

La Australian Open, Kenin a trecut în semifinale de liderul mondial Ashleigh Barty, iar în finală a dispus de Garbine Muguruza, dublă câştigătoare a unor turnee de Mare Şlem. Americanca a jucat şi finala de la Roland Garros şi a încheiat sezonul pe poziţia a 4-a în ierarhia WTA, cea mai bună clasare pentru ea până acum.

Jucătoarea de 22 de ani este a opta americancă aleasă jucătoarea anului, după Serena Williams, Martina Navratilova, Lindsay Davenport, Tracy Austin, Chris Evert, Venus Williams şi Jennifer Capriati.

Printre cele nominalizate la titlul de jucătoarea anului a fost şi românca Simona Halep, numărul doi mondial, alături de belarusele Victoria Azarenka şi Arina Sabalenka, japoneza Naomi Osaka şi poloneza Iga Swiatek.

Fost lider mondial, Halep a cucerit trei titluri în 2020, începând cu cel de la Dubai (februarie), al 20-lea din carieră. După pauza impusă de pandemia de coronavirus, Simona Halep a mai câştigat alte două turnee, la Praga şi Roma.

Swiatek (19 ani), prima poloneză care a câştigat un trofeu de Mare Şlem, învingând-o pe Kenin în finală la Roland Garros, a fost aleasă jucătoarea cu cel mai important progres (WTA Most Improved Player of the Year), după ce a început anul 2020 pe locul 59. Swiatek este acum pe locul 17.

Azarenka, fost lider mondial, a fost aleasă pentru titlul de revenirea anului (WTA Comeback Player of the Year). După ce a născut un băieţel, ea a câştigat primul său trofeu după o pauză de mai mult de patru ani, la Western & Southern Open, atingând şi finala de la US Open, unde a învins-o pe Serena Williams în semifinale. Azarenka a revenit în Top 20 WTA.

Echipa de dublu a anului a fost aleasă perechea Kristina Mladenovic (Franţa)/Timea Babos (Ungaria), campioană la Australian Open şi Roland Garros.