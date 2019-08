Americanii avertizează PSD să nu o schimbe pe Birchall

După ce PSD a decis vinerea trecută să o schimbe pe Ana Birchall din funcția de ministru al Justiției, procurorul general al SUA, William Barr, a invitat-o luni pe acesta la o întâlnire în Washington în luna septembrie. Departamentul de Justiție al SUA o descrie pe Birchall drept un „partener vital” al SUA in România.

„Departamentul Justiției din SUA a lucrat îndeaproape cu Ana Birchall și o vede pe aceasta drept un partener vital și de încredere în lupta împotriva corupției. Mandatul ei la conducerea ministerului vine într-un moment vital pentru România, unde mai multe controverse au ridicat atât semne de întrebare despre determinarea României de a respecta valorile statului de drept, dar au și diminuat încrederea publică și au provocat îngrijorări în creștere ale comunității internaționale. Sub conducerea Anei Birchall, România poate să fie în regiune un model de progres în domeniul anti-corupției”, se arată într-un anunț oficial al Departamentului de Justiție al SUA.

In anunt se spune si ce vor discuta Barr cu Birchall în septembrie, desi ministrul este propus spre schimbare: despre cum Departamentul de Justiție al SUA o poate asista pe Birchall, sub ministeriatul ei, în „acest rol vital” in lupta impotriva coruptiei.

