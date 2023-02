Americanul Fred Kerley vizează aurul la 100 m şi 200 m la Campionatele Mondiale de la Budapesta

Campionul mondial en en titre la 100 m, medaliat cu argint pe această distanţă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, este atracţia principală a reuniunii "Maurie Plant" de la Melbourne, programată, joi, unde îşi va face debutul în acest sezon.Fred Kerley este, alături de compatriotul său Michael Norman şi de sud-africanul Wayde van Niekerk, unul dintre cei trei sprinteri care au coborât sub 10 secunde pe suta de metri, sub 20 de secunde la 200 m şi sub 44 de secunde la 400 m.El a ales să se concentreze însă în 2023 pe 100 m şi 200 m, unde a fost eliminat în serii, din cauza unei crampe, la Campionatele Mondiale desfăşurate anul trecut la Eugene (Oregon).Americanul Noah Lyles a dominat proba de 200 m, cu un timp uluitor de 19,31 secunde, care îl plasează pe poziţia a treia pe lista celor mai buni performeri din istorie, după jamaicanii Usain Bolt şi Yohan Blake."De fiecare dată când păşesc pe pistă, mă aştept la ceva mai bun. Anul trecut (la Eugene) am eşuat la 200 m, aşa că aurul în cele două probe este singurul lucru la care mă gândesc acum", a spus texanul, în vârstă de 27 de ani.Kerley, care are un record personal de 19,76 secunde la 200 m, vizează un timp sub de 20 de secunde la Melbourne, o reuniune care a fost actualizată la nivelul World Continental Tour Gold, imediat sub statutul Diamond League.Principalul său rival în competiţia de la antipozi ar putea fi australianul Rohan Browning.